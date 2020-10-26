中国非公立医疗机构协会口腔分会筹备工作会议召开

10月24日，中国非公立医疗机构协会（以下简称协会）口腔分会筹备工作会议在上海召开。协会常务副会长兼秘书长郝德明、副秘书长兼会员组织部主任王珊、学术培训部主任陈琳、会员组织部副主任杨子旭，上海市口腔医院原党委书记袁学锋、牙谷医院集团董事长田力宁、北京大学口腔医学院周彦恒教授、卫生部中日友好医院口腔医学中心徐宝华教授、通策医疗总裁董绍林、瑞尔齿科副总裁李天军、美维口腔医疗集团副总裁罗罡、武汉第一口腔医院董事长兼院长李宗族、华西口腔医学院罗云教授、北京大学口腔医学院刘翠梅教授等出席会议。

会上，郝德明会长对协会当前重点工作以及行业发展现状与前景做了介绍；分会筹备组负责人袁学锋作了口腔分会筹建工作报告；会议还就分会的工作目标、职能、组织架构、管理办法以及分会成立大会筹备情况进行了深入探讨，明确了今后口腔分会的工作思路和工作重点。会议由王珊副秘书长主持。

郝德明指出，据国家卫健委最新统计数据，截至2020年6月底，全国医疗卫生机构数达101.6万个，其中社会办医疗机构占全国医疗机构的53%以上;医院3.5万个，其中社会办医院2.3万个，占全国医院总数的65%。社会办医疗机构作为我国公共医疗卫生服务体系的重要组成部分，机构数量有了大幅度增加，但服务量占比还不足公立医疗机构的15%。推动并实现社会办医由“量变”到“质变”转变，是社会办医未来发展趋势，也是我们的工作重点。为解决“政府不放心、社会不信任、百姓不满意”的社会办医三不满意现状，协会从成立至今一直在全国范围内积极开展信用等级评价和服务能力星级评价工作，并推动双评结果与医疗机构的年检校验、商业保险和医疗保险的事中事后监管挂钩。

郝德明表示，协会十分重视各分支机构、地方协会建设和规范化管理工作，并及时给予业务指导和帮助。一方面，协会始终以行业需求为导向，以“服务为根本、自律为核心、维权为责任、指导为手段”为宗旨，肩负“发展和规范社会办医疗机构”两大历史使命，立足当前，着眼未来，重点开展机构管理、人员管理、技术管理工作，认真扮演好政府与社会办医疗机构之间联系沟通的桥梁和纽带；另一方面，协会以“产业链为动力、学术链为标准、人才链为核心、资金链为保障”的四个链建设为发展思路，整体推动协会工作部署并开展工作。截至目前，协会已正式成立了具有鲜明社会办医特色的全国性分支机构53个，其中包括34个临床医疗专业委员会、18个医疗医学管理分会、1个专项工作委员会，并指导推进了全国231家省级、副省级和地市级地方协会成立。

郝德明指出，随着中国经济发展，人们生活水平的日益提高，公众对口腔健康的重视程度也不断提高。特别是伴随中国人口老龄化，如今口腔医疗产业正迎来快速发展时期。据专业机构统计，2019年，我国口腔医疗行业市场规模达1035亿元，同比增长7.81%。预计2022年有望达到1400亿元的市场规模。而社会办口腔医疗机构作为社会办医的分支之一，也在以比其他社会办医疗机构更迅猛的速度发展壮大。截止2019年，社会办口腔医疗机构数量已经接近9万家，是非营利性医院的150倍，预计2020年民营口腔机构数量将会增长至接近10万家。因此，在此情况下成立口腔分会具有重大意义。希望在总会的支持下，口腔分会能够早日成立，共同推动我国社会办医口腔领域的建设与发展。

袁学锋详细介绍了筹备成立口腔分会的背景、目的、筹备工作进程、委员推荐工作情况、分会工作计划及主要任务。袁学锋表示，分会成立后，将认真履行“发展和规范社会办医”的历史使命，积极倡导“服务、自律、维权、指导”的文化理念，充分用好国家支持社会办医的政策红利，多方整合资源，汇聚社会力量，促进口腔医疗行业健康发展，为社会办口腔医疗事业做出自己应有的贡献。

会上正式成立了中国非公立医疗机构协会口腔分会筹备工作委员会（以下简称筹委会）。郝德明任筹委会主任，袁学锋任筹委会执行副主任，田力宁任筹委会副主任兼秘书长，吕建明、朱丽雅、李宗族、邹其芳、周彦恒、徐宝华任筹委会副主任，刘翠梅、罗云任筹委会副秘书长。

会上，筹委会成员及代表踊跃发言，对筹备成立口腔分会建言献策，对口腔产业需要加强的内容进行深入分析，对各自工作领域做出的实践成果进行分享学习，并表达了对成立口腔分会的高度期待。希望口腔分会的成立，汇聚口腔领域专业人才、管理人才，提高社会办医口腔行业的管理水平和服务能力。

郝会长强调指出，支持、鼓励社会办医，推进医药卫生体制改革，实现多元化办医格局。我们要按照党的要求办医立院，坚持坚定“四个自信”，增强“四个意识”，做到“两个维护”。他希望广大医务人员正确理解和处理好“学会”与“协会”的关系，讲团结，讲合作，共同促进公立与非公立医疗机构的协同发展。

郝德明最后说，如今，社会办医今非昔比。集团化、规模化、连锁化和品牌化已成为社会办医热点；社会办医已奏响高水平高质量发展的凯歌；支持和参与社会办医，已成为广大抱负不凡医务人员的追求和向往。