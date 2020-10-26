智能辅助非小细胞肺癌PD-L1判读软件获准进入临床应用

阿斯利康今日宣布，其与杭州迪英加科技有限公司合作开发的智能辅助非小细胞肺癌PD-L1判读“免疫组化数字病理图像处理软件”已于近日获得浙江省药品监督管理局颁发的II类医疗器械注册证，成为国内获准进入临床应用的智能辅助非小细胞肺癌PD-L1判读软件。

据阿斯利康相关负责人介绍，此次获批的软件通过人工智能辅助病理医生进行非小细胞肺癌PD-L1判读，由国内权威病理专家进行数据标注，算法模型有效解决了因细胞膜破损导致的定位不准确等技术难题，通过一体化分析，无人值守即可获得全片分析结果，医生仅需复核，即可快速、准确完成PD-L1全片判读，有效节省了医院病理科的人力、时间成本，提高了病理诊断的质量和效率。此外，结合互联网技术，基层医院可将疑难PD-L1组织片通过远程会诊模式直接发送至医共体中心医院，轻松解决基层医院检测不可及等痛点，形成打破地域限制的“云病理科”，从而提升整体的诊断水平。

阿斯利康中国副总裁、医学事务部负责人杨海英表示：“阿斯利康深耕肺癌领域，期望联手各领域的合作伙伴，借助机器视觉，预测算法，自然语言理解等先进技术，深入到筛查，诊断，治疗，患者随访等诊疗全流程，推助人工智能在中国患者需求最迫切的疾病领域的广泛应用，全方位提升医疗效率，推动肺癌五年生存率的提升，助力‘健康中国2030’的实现。”

迪英加科技董事长兼CEO杨林表示：“迪英加科技是目前覆盖病种最齐全的数字病理公司，专注于计算机视觉、深度学习和数字病理方向十五载，解决病理领域的痛点。此次迪英加与阿斯利康中国强强联手，解决病理医生在PD-L1检测方面的难题，实现肿瘤精准治疗。AI+病理是未来病理诊断的发展趋势，致力于更好地为广大的癌症患者提供更优良和精准的诊断服务，推动传统医疗行业的发展与革新。”