汤臣倍健携手联合国儿童基金会共推生命早期1000天营养计划

10月26日，汤臣倍健与联合国儿童基金会驻华办事处在珠海共同开启了在生命早期1000天营养领域的合作。汤臣倍健股份有限公司将捐资支持联合国儿童基金会2020至2022年在中国关于强化婴幼儿喂养实践及社会政策环境的有关项目。这些项目具体体现在改善支持性社会和政策环境、强化卫生服务人力、开展健康教育和加强喂养进展、效果监测等四个方面，进而保证全社会营养支持的公平可及。

据项目负责人介绍，项目实施过程中，双方还将就婴幼儿营养的重要性共同开展宣传教育工作，一起传播基于证据的知识并呼吁支持性的环境，让不同环境下的儿童都能公平地获得适当的营养支持。

在汤臣倍健的资金支持下，联合国儿童基金会和政府项目伙伴将设立培训中心并推广婴幼儿喂养咨询课程包，未来三年在全国范围内培训基层医疗工作者和社区志愿者，为更多新手妈妈提供贯穿孕期、产期和儿童早期的母乳喂养以及辅食添加营养咨询和服务，形成营养支持的可持续发展。

联合国儿童基金会还将通过儿童绘本、APP及其他多种宣传渠道开展针对幼儿家庭的营养知识普及，整体提升家长和幼儿营养素养，唤醒更多人重视“生命早期营养”；通过家庭友好工作场所的倡导，从个人、家庭、组织的行为改变，强化婴幼儿喂养实践，为婴幼儿健康成长发育提供支持性的环境。联合国儿童基金会和合作伙伴将通过对健康管理信息系统的强化，改善国内当前婴幼儿喂养调查数据和持续监测数据收集机制缺乏的局面，从社会层面上促进更高效的儿童营养干预工作。

启动仪式上，联合国儿童基金会驻华代表芮心月（Cynthia McCaffrey）指出，“当我们从2019冠状病毒病疫情中开始恢复时，我们面临着一个契机，来为儿童重新构想一个更加美好的未来---一个消除了饥饿以及营养不良，能为儿童提供具有良好营养而又可负担可持续的膳食，促进他们生存、生长和发展的世界，从而促进社会长足发展。”

“关注婴幼儿食物的多样性，关注儿童健康，助力社会健康发展，每个企业责无旁贷。”汤臣倍健CEO林志成则表示，儿童是人类的未来，改善儿童营养健康，除了需要政府机构的努力，也需要企业、爱心人士和每个家庭的积极参与。未来，汤臣倍健将继续秉持“既以为人己愈有，既以与人己愈多”的公益理念，持续投入改善妇幼群体营养健康中来，与更多家庭一起呵护儿童健康成长。