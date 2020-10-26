“健康相伴 夕阳更红”北京市朝阳区举办2020年老年健康主题活动

10月23日，朝阳区2020年老年健康主题活动举行。据了解，该活动由朝阳区卫生健康委和老干部局联合主办，围绕“弘扬养老孝老敬老传统，共建共享老年友好社会”主题，在疫情防控的大背景下，分为一路相伴、爱暖夕阳和护佑健康三个部分，突出老年健康服务，营造爱老与陪伴的整体氛围。

活动上，北京市卫生健康委党委委员，北京市老龄办常委副主任，北京市老龄协会党委书记、会长王小娥在发言时介绍了朝阳区老年健康工作的三个重点。首先是老年健康服务更加扎实。朝阳区主动扎实为老年服务网底建设，突出疫情防控与服务网络的有机结合。疫情发生以来，朝阳区老龄委围绕老龄健康强化宣传和服务，特别是社区卫生服务中心签约家庭医生全力承担守护老年人健康的重任，为全区老年人健康树起了安全屏障。

其次是老年友善环境更加充实。近年来，朝阳区有一大批“老年友善医院”顺利挂牌，今年更是有23家医疗机构积极申报北京市“老年友善医疗机构”的创建，充分体现了各级医疗机构主动为老的积极性。优质的老年友善环境建设，会为朝阳区的老年人带来舒适便捷的健康服务体验。

最后是医养结合效果更加务实。朝阳区作为国家医养结合试点区，按照“先行先试”的思路积极落实医养结合措施，深度实践医养结合路径，通过建设老年健康服务示范基地、开展老年健康状况评估、推进老年健康素养提升等一系列服务，把老年人的健康有效融入基层医疗服务体系中。

朝阳区委宣传部常务副部长毕重伟介绍，2020年初发生的新冠肺炎疫情，给全区卫生健康工作提出了严峻挑战。今年以来，朝阳区老龄委在区委区政府的领导下，带领各成员单位主动作为，紧抓老年健康服务举措落地，通过开展将依托社区卫生服务中心建设老年健康服务中心纳入到“为民办实事”内容的一系列工作，为朝阳区老龄工作增添了新活力。

据朝阳区卫生健康委工作人员介绍，2020年老年健康主题活动作为老年健康服务中心的具体行动，面向全区老年人，开展健康知识宣传、预防保健行动、贴心诊疗服务、老年康复护理、专业照料照护和临终安宁疗护等六方面服务，切实把老年健康服务中心建好、管好、用好，建成老人欢迎、家人放心的家门口健康驿站。

据了解，今年以来，朝阳区老龄委带领各成员单位，因势而动、主动作为，紧抓老年健康服务举措落地，年初把依托社区卫生服务中心建设老年健康服务中心纳入到“为民办实事”内容，43个中心即将挂牌，把“落实‘七有五性’，提升基层医疗卫生服务水平”列为人大议案推进办理。2019年，我区共12家二、三级医院通过“老年友善医院”评审验收。2020年，全区23家医疗机构积极申报北京市“老年友善医疗机构”创建工作，六里屯社区卫生服务中心等7家率先通过市级复核评审，成功创建“老年友善医疗机构”；全区7家社区卫生服务中心申报北京市“老年健康服务示范基地”创建工作，其中太阳宫社区卫生服务中心等7家成为全市首批老年健康服务示范基地，切实增强为老服务能力建设和氛围建设。