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北京市朝阳区启动线上咨询服务 解决疫情引发的大众心理问题

2020年02月16日16:39 来源：人民网-人民健康网

在这场与新冠肺炎疫情的奋战中，不断经历危机和挑战的大众，可能会出现焦虑、惊慌、恐惧、易怒和抑郁等情绪问题，迫切需要解决心理问题。

据了解，北京市朝阳区自2月14日起，依托“朝阳心理健康”微信公众号启动线上心理援助服务，为有需求的群众提供心理支持。公众可通过关注微信公众号，在线学习心理健康知识、进行心理测评和心理咨询。

据相关人士介绍，朝阳区精神疾病预防控制中心、朝阳区第三医院于2月12日召开心理救援工作部署会，就线上心理咨询开通具体方式、方法和人员安排进行讨论。会后，朝阳区精防中心立即联络了辖区内相关单位，认真筛选心理咨询师，协调工作时间，培训工作流程，测试操作系统。

此外，朝阳区精防中心在2月14日下发了《关于开展朝阳区新型冠状病毒肺炎疫情防控期间线上心理援助服务的通知》，启动微信公众号线上心理援助，并确定了25名具有精神科或心理咨询经验的心理咨询师参与到此项工作。每天将有2至3名心理咨询师依托“朝阳心理健康”微信公众号，为公众提供线上文字形式的心理危机干预。

据悉，除朝阳区精防中心与区第三医院外，本项工作还得到了垂杨柳医院、孙河社区卫生服务中心、潘家园社区卫生服务中心、望京社区卫生服务中心、崔各庄社区卫生服务中心、南磨房社区卫生服务中心、东风社区卫生服务中心、小关社区卫生服务中心及三环肿瘤医院的积极参与与大力支持。

(责编：董童、杨迪)


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