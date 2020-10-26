新氧公益项目救助黑医美受害者 助力“普通”梦想

10月25日，在成都举办的ELLE风尚大典上，新氧医美公益救助者罗莉同明星一同亮相红毯。在此之前罗莉从来没有想过自己可以参加这类活动，因为在修复手术之前成为一个“普通人”一直以来都是她的梦想。

先天唇腭裂又遇黑医美 想要成为“普通”人

罗莉是先天唇腭裂患者，2005年，18岁的罗莉进行了唇腭裂的首次修复。但由于长期唇部肌肉萎缩，导致右侧鼻子下榻，几年后，又继发了术后的唇部畸形。

一直以来，外表的问题给罗莉带来了很多困扰。2012年，25岁时罗莉与当时的男友感情稳定，却在见家长时被男友妈妈质疑。由于迫切想要得到男友家人的认可，罗莉通过网络找到了一家诊所，进行了L型假体植入和唇部修复。

“术前我和医生沟通，我说在网上查的柳叶型更好一些，但是手术坚持用L型假体。”在手术操作中医生并未遵从她的意愿，“鼻子里的假体萎缩了，鼻子越来越不对称，最终鼻小柱彻底歪曲。而且嘴巴周围都是疤痕增生，难看死了。”罗莉说。

这一次手术，反而让罗莉离她的“普通”梦想更远了。几年来，她陷入更深的痛苦中。幸运的是，一项救助黑医美受害者的公益项目拯救了她。

2020年9月，罗莉在新氧医美公益支持下，接受了成都八大处医疗美容医院接受了修复手术。“她的嘴唇存在白唇瘢痕，唇红缘不整齐，唇珠不居中，红唇不太对称。双侧鼻孔不对称比较明显，左侧鼻孔基底宽度明显大于右侧，左侧鼻翼较右侧塌陷，鼻尖略低垂低平。鼻根部略高，皮肤变薄、变透光，还有鼻尖变顶，这都是长期以来假体移位造成的。”该院副主任医师田孝臣介绍。

田孝臣建议，如果想改变面部形态需要把握以下几个方向，首先选择正规的合法的医疗机构，能够在安全和质量方面提供保障。其次，需要多跟进行手术操作的医生进行沟通，当医生充分了解你的问题和需求后，才能够制定出适合你的方案，这样才能取得好的效果。如果太急于进行手术，后续的修复将会更加复杂。

手术后的罗莉，终于成了一个“普通”人。

加强行业自律 规范医美行业发展

近年来，因黑医美引发的惨案屡见不鲜，有着不少与罗莉有相同遭遇受害者。

据中国整形美容协会统计，2019年共有20000起毁容投诉。而艾瑞咨询发布的《中国医疗美容行业洞察白皮书（2020年）》显示，医美事故高发于黑医美，平均每年黑医美致残致死人数约为100000人，多数消费者投诉报案无门，维权异常艰难，严重影响着他们的生活。国内医美市场黑医美、黑机构、黑医生、黑场所、黑针剂等“五黑”现象突出，消费者合法权益受到严重威胁，行业亟待强化监管和净化自律。

针对医疗美容行业存在的乱象问题，为进一步净化医疗美容市场，保护人民群众身体健康和生命安全。4月3日，国家卫健委等八部委联合下发了《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》，要求各地各部门要积极培育医疗美容和生活美容相关协（学）会等行业组织发展壮大。要进一步简政放权，支持相关行业组织发挥行业自律作用。

5月21日，医美互联网平台新氧科技与中国整形美容协会联合启动中国医美行业自律行动，并于5月29日启动中国首个黑医美修复救助公益项目，为中国广大黑医美受害者或先天、意外事故导致面部畸形患者提供免费的医美修复救助。同时，“新氧Young Help计划”同步启动，为更多像罗莉想要成为“普通人”的黑医美受害者发声。

新氧公益救助项目 帮助更多人回归正常生活

据了解，新氧科技联合百位医美名医为中国广大黑医美受害者或先天、意外事故导致面部畸形患者提供免费的医美修复救助。新氧公益救助项目在帮助越来越多人回归正常生活的同时，也得到了越来越多医美机构和医生的支持。全国超150家医疗美容机构还发起了支持新氧公益救助项目的倡议，让这项公益活动覆盖到更广泛的人群。

“做个普通人应该是一个‘普通’的梦想。”新氧科技董事长兼CEO金星表示，新氧愿意发挥自身在面容修复等医美方面的优势，帮助更多人回归普通人的正常生活。

近年来，新氧科技作为医疗信息展示平台，持续完善平台治理规则和机制，通过对虚假或高风险账号认证、提高评价门槛、建立三重信息审核机制等举措，对发帖真实度进行把关，进一步提高医美的专业可靠性。与此同时，针对市面上的很多重疾和医疗保险类产品不保医美用户的问题，推出相关医美险产品，让用户有保可依。

（注：文中提到罗莉案例已得到患者授权）