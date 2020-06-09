首批76人申请 新氧科技启动公益医美修复救助项目

5月29日，互联网医美修复救助公益项目——中国整形美容协会医疗救助与修复基金新氧公益救助项目在京上线。据悉，该项目将为全国黑医美受害者或先天、意外事故导致面部畸形患者提供免费的医美修复救助。报名通道发出一周，已经有42万人关注到公益救助项目，3000多人登录公益救助通道，初步审核筛选与资料核对的申请者有76位。

据一名黑医美受害者的申请材料显示，因没有医生资格的“黑医师”操作“蛋白线”项目时严重违规，最终导致了其多达十余处的排异化脓反应，后咨询多家三甲医院专家均建议进行手术开刀治疗。“现在我身上还有十多个刀口伤疤仍在发生排异反映，而非法操作的黑机构仍在大量进行市场推广！” 该患者表示。

据了解，受国内医美行业起步较晚影响，在医美行业快速发展的同时也出现了一些不和谐的声音，同时也给消费者造成了金钱甚至健康上的巨大损失。据《中国医疗美容行业洞察白皮书（2020年）》显示，平均每年黑医美致伤致残人数约为10万人。但大多数消费者投诉报案无门，维权异常艰难，生活也受到了严重的影响。新氧科技方面表示，面对医美行业的种种乱象，新氧科技决定先期捐赠1000万元，联合中国整形美容协会发起新氧公益救助项目，以百位医美名医团的阵容为黑医美受害者或先天、意外事故导致面部畸形患者提供免费的医美修复救助。

“做个普通人应该是一个‘普通’的梦想。”新氧科技CEO金星表示，新氧从一个用户术后恢复功能社区成长为现在的中国医美第一股，始终将“用户至上”作为自己的价值观及初心，此次联合多家机构向黑医美受害者伸出援手，只是其通过自律性的和医美救助项目向黑医美全面宣战的第一步。