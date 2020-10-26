航空总医院举办第一届膝关节骨性关节炎阶梯化治疗学习班

10月13日，航空总医院骨关节科成功举办北京市级医学继续教育项目——膝关节骨性关节炎阶梯化治疗学习班。此次学习班，由航空总医院科研处牵头，骨关节科主办，吸引了来自全国各地150余名同道线上参会。航空总医院骨科专家与外聘讲者北京大学首钢医院、同济大学杨浦医院、昌平区医院专家就膝骨关节炎阶梯治疗进行线上授课。

航空总医院党委书记、院长王文标为学习班致辞

航空总医院党委书记、院长王文标致辞肯定骨关节科自成立以来临床、科研工作所取得的进展，希望科室继续保持拼劲，再接再厉，不断提升。

航空总医院骨三科（骨关节科）主任郭晓忠主持会议并做主题报告

项目负责人、航空总医院骨关节科主任郭晓忠介绍说，“人老先老腿”，随着我国逐渐进入老龄化社会，老年人罹患骨性关节炎的比例逐年升高。如何全面系统地治疗膝关节骨关节病？是摆在骨科医生面前的重要课题。当前对于多间室的终末期骨关节炎行TKA（人工全膝关节置换手术）仍是必要选择，但此项手术有部分患者术后满意度不高。日渐成熟的AMOA（前内侧骨性关节炎）和力线异常理论，构成了阶梯化治疗中单髁和截骨治疗的理论基石。由此，根据患者的具体情况具体分析，选择合适治疗、手术方式，最大限度保留膝关节功能和本体感觉，实现“手术微创、舒适，关节功能良好，患者满意”是骨科医生追求的目标。

此次学习班，旨在为骨科医师提供膝骨关节炎阶梯治疗的规范指导，提高对阶梯治疗的认识，掌握基本技能，以更新的理念和更前沿的医疗技术，为广大膝关节疾病患者提供更好的医疗服务。

学习班上半场，航空总医院骨关节科郭晓忠团队做精彩报告。李兵副主任医师作为oxford单髁讲师团的重要成员，以《为何膝骨关节炎要阶梯化治疗》开篇，介绍了本次学习班的初衷。岳聚安副主任医师以《OUKA（牛津单髁）的适应症》为题，重点介绍手术适应证的理论研究基础。孙强副主任医师以《OUKA的并发症及处理》为题，结合自身实践体会，讲述了单髁手术相关并发症、注意事项及解决手段。

此外，北京大学首钢医院副院长、骨关节科主任关振鹏教授介绍了《OUKA的其他适应症》，拓展学员加深对单髁置换术手术适应证的理解。昌平区医院骨关节科行政主任王现海教授，作为国内一线保膝团队讲师，为各位学员讲授《不一样的截骨术》，从手术适应证、原理、技术、文献汇总等多个层面解析膝关节周围截骨术。同济大学杨浦医院涂益辉主任，作为外侧单髁置换手术领域重要的讲者，此次讲解的《外侧单髁手术技术》报告，在过去基础上，增加了更多理论研究、实例与实践技巧。各位专家的精彩报告，赢得好评如潮。

学习班下半场，以手术经验为重点。郭晓忠以《截骨、单髁、全膝的适应症选择》为题，结合本科室实践经验和个案报道，做主题学术报告，详细阐述几类手术的适应证。科室副主任王冉东主任医师就《OUKA的手术原则和技术》，对手术技术原理进行深入解析。李兵副主任医师就《OWHTO（开放楔形截骨术）的手术技术》，对开放胫骨高位截骨术手术，从手术操作技巧、相应理论研究、文献解读等方面进行展示。郭晓忠还就膝关节终末期治疗讲授了《TKA的手术原则及技巧》。会议最后，李兵录制、编辑的手术视频《OUKA的手术操作视频》得到同道一致认可。线上学员纷纷表示，通过学习，对原有一些疑问，豁然开朗。

郭晓忠总结称，未来，航空总医院关节科保关节团队将致力于保膝、保髋关节治疗，为广大膝关节骨关节炎和股骨头坏死患者提供全方位、一流的医疗服务，同时希望与国内专家同道加深交流探讨，共同进步。