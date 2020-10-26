刘亚芝：发展精益医疗 为医疗器械产业链提供更好的服务

10月19日，在上海召开的中国国际医疗器械(秋季)博览会上，国药集团中国医疗器械有限公司（以下简称“国药器械”）发布了“FLI+ v2.0 供应链全场景解决方案”，中国医疗器械有限公司党委副书记、副总经理刘亚芝表示，该方案将进一步推动精益医疗发展，为医疗器械产业链提供更好的服务。

刘亚芝介绍，在新医改的推动下，医用耗材成本增加、降价带量采购等因素导致医院对于经营管理的需求逐渐增加，为了进一步帮助医疗机构解决经营管理方面的问题，国药器械在2019年正式对外首次发布“FLI+”全场景解决方案。而在此次展会上发布的“FLI+v2.0供应链全场景解决方案”则包括针对临床检验的FLI+IVD检验方案、FLI+UDI全程溯源系统方案、FLI+医共体方案等。“希望能够为医院提供更多的精益管理的解决方案，将医护人员从繁重的耗材的管理过程中解决出来，让他们有更多的精力聚焦于诊疗服务。”

县域医共体是国家推动分级诊疗，促进优质医疗资源下沉的重要举措，但是在推动的过程中面临着一些困难和问题。刘亚芝表示，“FLI+v2.0”v推出的医共体解决方案中，针对县域医共体的特点，将县域内的医院通过数字化手段进行联通，并建设医共体智慧监管平台，进行物流的统一调配，帮助医院进行运营决策，真正实现集约化管理，助力分级诊疗的落地。

2019年，国家药监局发文推进我国医疗器械唯一标识UDI工作，UDI建设让每个医疗器械产品都有了自己的“身份证”。刘亚芝介绍，中国医疗器械公司在2015年就参与了国家级UDI的标准编制工作以及数据库标准的制定工作。UDI是推动医疗器械行业健康发展的重要支持，但是由于医用耗材的品种规格比较多、编码不统一等问题，在UDI的推进过程中也面临着一些问题。为了进一步推动UDI的实施与落地，国药器械也将UDI加入到FLI+的系列产品中，希望能够进一步推动基于UDI系列管理的精益化，为编码和后续医保码的对接提供有力支持。

在此次展会上，国药器械也展出了可来福系列防疫产品。刘亚芝介绍，当前世界主要的医用基础耗材的生产基地都在中国，但主要以其他品牌的代工为主，缺少国内自主品牌，因此在医院出现了品牌混乱，产品品质不高的现象。“国药器械在成立之初就承载了国家发展民族医疗器械工业的使命，2019年国药器械推出可来福系列产品，主要产品不仅仅局限于防疫产品，还包括输液器、血液透析类相关医用耗材，通过同相关企业进行合作，建立我国的本土医耗品牌。”刘亚芝说，新冠肺炎疫情爆发期间，可来福也在第一时间向湖北提供了防护物资。

与此同时，刘亚芝提到，国药器械将承办第三届中央企业熠星创新创意大赛。她呼吁社会各界的创新企业、生产研发企业、医疗机构，包括临床医生、高校以及科研院所等致力于在医疗器械领域创新的各位人士，能够积极地参与创新大赛报名，共同推动我国医疗器械行业的发展。