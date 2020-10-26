遗传背景或影响终末期肾病
日前，郑州大学第一附属医院肾脏病院赵占正教授团队在《柳叶刀-全球健康》杂志上发表研究论文，揭示了种族相关的遗传背景因素对2型糖尿病患者终末期肾病发生风险的影响，并提出患者肾功能保护的相关指导意见。
此研究是对多种族、近5万名2型糖尿病患者随访跨度近25年的回顾性队列研究，探讨了种族相关的遗传背景因素对多种临床预后的影响。研究分析了控制医疗系统、年龄、性别、抽烟、肥胖、期间效应和出生队列效应等环境因素，表明种族相关的遗传背景因素对各年龄段2型糖尿病患者终末期肾病发生有着重大影响。同时，揭示了特定种族的2型糖尿病患者发生终末期肾病的风险。基于该研究结果，文章还针对高风险种族的2型糖尿病患者，提出了加强慢性肾脏病筛查，及早提供强化治疗方案，保护患者肾功能的临床指导意见。
据赵占正介绍，其研究团队还将在高风险种族中进一步探寻导致糖尿病肾病发生风险增高的遗传标志物，并筛选可预测糖尿病肾病的生物标志物，以期减少2型糖尿病患者终末期肾病的发生。（特约记者周厚亮）
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