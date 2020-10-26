“养生年轻化”助推健康管理

【现象】近年来，我国保健品行业稳步发展，保健养生消费呈现年轻化趋势。有报告显示，随着年轻人的健康意识不断增强，在线购买家用医疗器械的客户群体中出现了越来越多的“90后”“95后”。2019年第四季度，某电商平台上的枸杞销量提升了355%，相当比例购买者是“90后”。“养生”已经成为不少年轻群体的生活方式。

【点评】

保温杯里泡枸杞，热衷购买体检套餐，将阿胶、黑芝麻等装进购物车……养生年轻化的背后，是年轻一代对自身健康管理的重视，折射出消费观念的转变和升级。

在传统认知里，健康往往等同于没有身体疾病。随着生活水平的提高，健康概念扩展到身心健康及生活方式健康等各方面，维护健康的环节也延伸到衣食住行等全过程。年轻时只顾打拼、不管身体，到老了再开始养生的想法逐渐被摒弃，越来越多人把养生关口前移，尽早做到辛勤工作和保养身体的兼顾。

年轻消费者对养生的偏好带火了保健品、医疗器械等的生产销售，过去3年，保健养生始终位居国内消费排行榜前列，保健品市场在功能细分方面更为多元。从乳清蛋白等运动营养产品，到氨基酸、支链氨基酸等膳食补充剂，从提高免疫力、补充人体微量元素的各类口服产品，到专注肠胃健康的益生菌，保健产品受到年轻消费者的青睐。而随着养生理念的不断拓展延伸，个性化的健康服务和优质的健康类产品，成为健康产业的新热点，线上问诊等新型诊疗模式也逐渐为人们熟知。养生年轻化在引领健康消费市场发展的同时，加速了健康服务的转型升级。

值得注意的是，养生年轻化的趋势，也折射出疾病年轻化等问题。有报告显示，在肠胃不好比例、睡眠满意度、定期体检比例等多项健康数据中，“90后”在各年龄段的排名都比较靠后。作息时间不规律、饮食习惯难言健康、工作压力繁重又缺乏运动……由此造成的健康问题不容小觑。

不过，单靠吃保健品换不来健康。世界卫生组织研究发现，影响健康因素中，行为和生活方式占去了60%。由此可见，最简单最有效的养生方法，就是培养健康生活方式。年轻人养生的形式不拘一格，但科学理念和良好习惯的内核不能改变。惟其如此，才能为快乐工作、健康生活打下坚实基础。

《 人民日报 》（ 2020年10月26日 05 版）