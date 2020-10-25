国家卫健委：10月24日新增确诊病例15例 均为境外输入病例

人民网北京10月25日电（许晓华）国家卫生健康委于今日发布的《截至10月24日24时 新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例15例，均为境外输入病例（上海5例，辽宁3例，广东3例，山西2例，天津1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者886人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例254例（其中重症病例2例），现有疑似病例5例。累计确诊病例3228例，累计治愈出院病例2974例，无死亡病例。

截至10月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例265例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例80891例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85790例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者850196人，尚在医学观察的密切接触者7871人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例（境外输入18例）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察17例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者405例（境外输入403例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5885例。其中，香港特别行政区5289例（出院5041例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区550例（出院502例，死亡7例）。