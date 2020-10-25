豆制品有不少“伪装者”

豆制品营养好已是人人皆知，但豆制品里有不少“伪装者”，常常混淆人们的视线。这些食品若是常吃并没好处。

第一类“伪装者”不含或只含少量“豆”，亦或者仅含有大豆蛋白，而非完整大豆。如鱼豆腐、千页豆腐、日本豆腐、杏仁豆腐、米豆腐、魔芋豆腐等。

鱼豆腐。也称油炸鱼糕，是由鱼糜、大豆分离蛋白、淀粉、盐、味精、糖、植物油和水等按一定比例加工成块状，经熟化油炸而成。其味道鲜香、富有弹性，常常出现在涮火锅、麻辣烫中。如果鱼肉和大豆分离蛋白含量高，且来源和品质有保证，鱼豆腐是不错的蛋白质来源。但市场上多数鱼豆腐中鱼和豆的含量都很少，加之含有较高的糖、盐和油，经常食用可能增加肥胖、糖尿病、高血压等患病风险。

千页豆腐。干锅千页豆腐是很多人喜欢的菜肴，但它不是豆腐做的，而是以大豆分离蛋白、淀粉、食用油等为主要原料，经搅拌均匀后醒发而成。相较于传统豆制品，其钙、大豆磷脂等含量很低，且还可能加了不少油和盐，同样不利于健康。

日本豆腐。也称鸡蛋豆腐、玉子豆腐等。其主要原料为鸡蛋，辅以水、盐等制作而成，其本质是商品化的蛋羹。不同品牌的日本豆腐因鸡蛋含量不同营养素差别较大。

杏仁豆腐。是以糖、杏仁、牛奶、琼脂等制成的一款甜品，因其制作中添加了大量的糖分，不宜大量或经常食用，否则可能增加龋齿、肥胖、糖尿病、心血管疾病等发病风险。

另一类“伪装者”虽为实打实的豆制品，但因含有大量的油脂、糖、盐，吃太多也会对健康造成危害，如五香豆腐丝、油炸豆腐、豆干小零食等。它们的原身是健康营养的豆腐（干），为满足市场需要，又进行了各种再加工，得到的产品不但高油高盐高糖，还加入了一些香精香料，油炸等烹调方式更让它们丢失了很多营养素。

真正有利于健康的豆制品应具备“非油炸、少添加”的特点——只经历了“磨浆、过滤、煮开、加凝固剂、挤压水分、发酵”中的全部或部分程序，带有大豆的自然香味，最大程度地保留了蛋白质、钙、钾、大豆异黄酮等营养物质，比如原味豆腐（干）、豆腐脑、豆浆、纳豆等。中国营养学会建议，每人每天应摄入15~25克大豆或相当量的豆制品。25克大豆相当于72.5克北豆腐、140克南豆腐、365克豆浆、55克豆腐干、40克豆腐丝、175克内酯豆腐。▲