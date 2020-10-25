睡袋当被子易感冒
南京市妇幼保健院儿童保健科副主任医师 胡小沙
秋冬季节，很多家长喜欢给宝宝用睡袋，认为宝宝睡在睡袋里保暖又省心。殊不知，睡袋有各种形状，并不贴身，加上宝宝的配合度较低，睡袋就变成了灌风口，宝宝很容易着凉。
目前，市面上的睡袋质量参差不齐，睡袋的材质、款式、大小也各不相同。如果选购的睡袋材质不合格，睡袋内层长时间与宝宝皮肤接触，易引起皮肤过敏等疾病；睡袋太厚又太闷，宝宝手脚乱动，一动睡袋就往上“爬”，很容易捂往鼻子和嘴巴，甚至导致意外发生；睡袋太小，活动受限，睡得不舒服；睡袋太大，保暖性能会下降，容易感冒。此外，睡眠方式不讲究，宝宝感冒的几率也会超过普通人。
睡觉不可穿太厚。不少家长认为天冷了，宝宝睡觉时穿厚点不易感冒，其实是错误的。衣服的作用是保暖，本身并不具备恒温作用。更何况被窝内外还存在温差，出被窝时，被窝外的冷空气迅速进入张开的毛孔，会让宝宝更容易感冒。
保持室温相对恒定。宝宝睡觉时，家长要注意室内温度的调节，避免室内温度过低。注意给宝宝盖好被子，做好保暖工作。另外，秋冬季室内的通风工作很重要，闭塞房间的污浊空气对健康不利。白天一定要勤开窗通风，尤其是宝宝的房间，营造一个清新舒适的环境。
此外，需要注意，睡觉时不要给孩子盖太厚的被子，容易因为热而踢被子，待夜里气温下降，易受凉；睡前不宜太兴奋，孩子情绪波动过大，会影响睡眠质量，容易降低免疫力。睡前尽量做好情绪舒缓，如父母讲故事，轻柔地唱歌、抚触、听催眠曲等。▲
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