痛风为何爱在脚趾发作
北京大学首钢医院风湿免疫科主任医师 王宽婷 □主治医师 宁 武
目前我国约有1.2亿人存在血尿酸偏高的问题，但大都被忽略，直到某一天患者脚趾突然红肿、疼痛难忍，不能下地走路，严重影响日常活动时，才得知病情已经进展到痛风的地步。许多患者常有两个疑问：“我怎么就得了痛风”“为何痛风好发在脚趾”？
平时经常下馆子、喝啤酒撸串、暴饮暴食、大腹便便的人，更容易血尿酸增高，而尿酸高正是痛风发作的基础。高尿酸血症发展为痛风的一个关键步骤就是尿酸盐结晶，其会受到诸多因素影响。
血尿酸水平。血液中尿酸盐的饱和度约为420微摩尔/升，当机体中血尿酸持续超过此范围，就会在关节或其他组织周围形成结晶，血尿酸越高越容易析出尿酸盐结晶。
机体温度。不同温度的水能溶解的盐是不一样多的。同理，尿酸盐在体内的溶解度也受到温度影响。在机体温度偏低的部位，溶解的尿酸盐相对较少，则容易析出尿酸盐结晶。
酸碱值。体液酸碱值偏低时，尿酸盐结晶更容易形成。以下因素均会使体液酸碱值偏低：过度、剧烈活动导致局部乳酸等代谢产物堆积；过量吃肉，肉类经代谢后最终形成氮、碳等酸性产物；阿司匹林等药物，以及慢性肾病、糖尿病等，可能导致体内酸性产物堆积。
综合以上因素，痛风在脚趾发作就不足为奇了。脚趾处于肢体末端，血循环相对较差，温度偏低，加之每天走路反复运动，容易有酸性代谢产物集聚、出现微小损伤，而局部酸碱值降低又使微血管通透性增加，从而使尿酸盐更容易进入关节腔。
一旦痛风急性发作，患者应及时到风湿病专科就诊，并做到以下几点：合理使用“止痛药”，不可盲目模仿身边人的做法，超量服药危害极大，可用药物有芬必得、扶他林、依托考昔等，也可服用小剂量的秋水仙碱；痛风发作时，强行活动会加重局部损伤，故在早期需要制动，采用局部冰敷、使用巴布膏等膏药缓解症状；多饮水，每天2000毫升左右。▲
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