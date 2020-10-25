严冬前补好五处"气"

天气越来越冷，传统医学强调“冬藏”，意思是说，严冬来临前，万物为避其寒冷肃杀而闭藏安静，以利保存或蓄积实力，待来年气候转暖时再生再长。中医认为“天人合一”，这时人体中的“气”（维持人体生命活动的物质基础，推动和调控着人体内的新陈代谢）同样会在寒冬时节以藏为主。因此，严冬到来前，补好体内的“气”，对冬季养生很重要。

如何理解“气”，给大家举个形象例子：一锅白米，即便加入水仍为米，若加火烹之，则可转化为米饭。人体的五脏六腑便如同这锅米，“气”便是这釜底薪火。唯有“气”在体内推动运行，才能让脏腑各司其职，维系生命。肝气疏泄、心气运血、脾气升清、肺气宣降、肾气藏精，如果某一个脏腑之气虚弱，其功能也会相应变弱。

黄芪泡水补肝气。肝气指肝脏之精气与功能，有升发透泄和舒畅全身气机的作用。肝气不足，会导致肝的疏泄功能异常，表现为头昏眼花、视物模糊、面色萎黄、烦躁易怒。调理肝气的方法有：辨证后，每天用15克黄芪泡水代茶饮，20天为一个疗程。艾灸太冲穴（位于足背侧，第一、二跖骨结合部之间的凹陷处）补肝气，每天艾灸20分钟。

喝炙甘草茶补心气。中医称心的生理功能为心气，也就是说，心气不足则心脏功能弱、运血无力，表现为手脚冰凉、抵抗力差。调理心气的方法有：常喝山药莲子粥、保证充足睡眠、心情要愉悦、适当参加体育锻炼。老年人或上班族可常备一味补心气的中药——炙甘草。具体方法是：将炙甘草放入保温杯中用沸水冲泡，早起空腹、晚上睡前各饮一次。

常按阴陵泉补脾气。中医认为脾气具有化水谷为精微，化水饮为津液，并转输到全身的作用，使脏腑、经络等组织得到充分营养。脾气足能统摄血液在脉管内正常运行，脾气伤则血无以存，引发各种疾病。常按健脾穴——阴陵泉。以拇指循小腿内侧上推，至膝关节下可触及向内上方弯曲之处，该弯曲旁凹陷处即为阴陵泉。刺激阴陵泉可用指揉法，每次约5分钟，以感觉酸胀为度。

艾灸肺俞补肺气。肺主一身之气，调节全身气机，血液的正常运行也赖于肺的输布和调节，故有血非气不运之说。肺俞穴是治疗肺脏疾病的重要穴位，临床上常用于改善肺脏功能。取穴时，低头，颈部突出的椎骨向下数第三个椎骨突起处，下缘旁开两横指便是肺俞穴。刺激肺俞穴可通过点按法、揉按法、敲击法、拔罐、艾灸、刮痧等。

勤练吐纳补肾气。肾气主宰肾脏的正常功能活动，包括生殖、生长和发育机能。要想健康长寿，必须懂得补充肾气。若肾气不足，不仅早衰损寿，还会引发各种病症。补肾气可常练习呼吸吐纳。呼，将体内的浊气呼到底，废气排出；吸，将清气吸入到肾，可以濡养肾脏、补充肾气。还可通过按摩肾俞补肾气：双手放在腰眼位置上下揉搓，每次30下，连做2~3次以发热为宜。▲