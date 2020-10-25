世卫组织：全球新冠肺炎疫情正处于关键时刻

本报布鲁塞尔10月24日电 （记者张朋辉）日内瓦消息：10月23日，世界卫生组织总干事谭德塞在例行记者会上说，全球特别是北半球正处于新冠肺炎疫情大流行的关键时刻，未来几个月对一些国家来说将非常困难。谭德塞说，现在是10月份，真正的冬天还没有到来，但已有太多国家的病例数呈指数级增长，很多医院床位及重症监护室接近负荷极限。世卫组织敦促有关国家立即采取行动，减少本可避免的死亡，防止基本医疗体系崩溃、学校再次关闭。

《 人民日报 》（ 2020年10月25日 03 版）