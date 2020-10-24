张文康：在实践创新中开创研究型医院建设发展新局面

人民网北京10月24日电 “‘实践创新与融合发展’是本次大会的主题，研究型医院建设发展要紧扣时代脉搏，紧跟国家战略，结合我国当前研究型医院建设发展的良好势头和现实需求，明确研究型医院建设的主要路径、模式和机制。”在今天举办的2020中国研究型医院高峰论坛暨首届“人民好医生”大会上，原国家卫生部部长张文康指出。

张文康在致辞中指出，创建研究型医院是我国医院发展和改革的成功范例，要进一步在实践创新中，不断开创研究型医院建设发展新局面。

张文康指出，实现健康梦、全面建成小康社会等重要内容，既是紧迫的时代任务，又是深远的历史课题。“我们要进一步解放思想、更新观念，主动作为、真抓实干，不断开创研究型医院建设发展新局面，不忘初心，牢记使命，为实现健康中国梦做出更大的、崭新的贡献。”

会上，张文康肯定了中国研究型医院学会成立以来在诸多领域的重要贡献。并希望学会当好政府智库、医院智囊、行业智慧、社会智力，继续发挥整合资源、搭建平台、桥梁纽带、服务管理四大职能，为推出高水平成果和高层次人才服务。