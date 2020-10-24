老人腿抽筋，要扳不要按
北京老年医院康复医学科副主任医师 高亚南
肌肉痉挛，俗称抽筋，是一种肌肉自发的强直性收缩，发生在小腿和脚趾的肌肉痉挛最常见，发作时疼痛难忍，可持续几秒到数十秒之久。尤其是半夜抽筋，往往能把人痛醒。缺钙、局部血液循环受阻是老年人抽筋的主要原因。
脚趾或小腿抽筋时，老人首先要找个安全的地方坐下，以免重心不稳跌倒。大小腿呈90度，双手握住前脚掌或抽筋一侧脚的大拇趾，将其扳向自己身体的方向，持续约20秒，重复2~3次，可视肌肉痉挛缓解情况适当增加次数。因老年人血液循环较差，多数下肢都有血栓，不能随意按摩，以免造成不良后果。
老年人小腿抽筋频繁，要警惕血管性疾病可能，应及时就医。若无疾病因素，应注意保暖，维持四肢良好的血液循环。血液流动通畅，才能把营养物质和氧气运送到肌细胞，把代谢废物运走，从而预防抽筋的发生。常做肌肉伸展运动、按摩容易抽筋的部位，可促进局部血液循环。▲
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