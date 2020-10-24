社区运动会，让邻里情更浓（体坛观澜）

社区运动会上，人们一起比赛、一起加油、一起欢笑，在互动中沟通情感、增进了解，邻里关系因此更加紧密，社区生活也因此更加和谐

日前，在重庆市沙坪坝区新鸣社区，老人们参加了一场趣味运动会。乒乓球以连续击球20次为目标，套圈接力5次出手命中3次即为成功……老人们玩得不亦乐乎。通过这场社区运动会，老人们锻炼了身体，也收获了快乐。

近年来，不少社区以提高居住幸福感为目的办起了运动会。而要办好社区运动会，也不是一件简单的事情，组织者需要了解居民的运动需求，调动他们的参与积极性，让更多人在赛场上找到存在感、在参与中增强获得感。

有的社区运动会精心设置趣味项目，以便不同年龄段的居民共同参与。比如，在广东省深圳市福田区彩虹社区运动会的“绑腿跑”“亲子呼啦圈”等环节，家长和孩子变成队友，合作参赛。这些项目既满足青少年的运动需求和身心特点，也让家长与孩子在共同参赛的过程中增进交流。有的社区运动会则把项目设置与公共话题相结合，推广普及相关知识。比如，在北京市丰台区云西路社区，运动会围绕“垃圾分类”设置了“垃圾分类大富翁”“大转盘”等比赛项目。居民通过参赛竞逐，既巩固了垃圾分类的相关知识，也增强了环境保护的责任意识。

办好社区运动会，其实就是为居民提供更多参与、展示的机会，同时也让群众获得精神上的快乐与满足。组织者不妨多从日常生活中汲取灵感，在项目设置上充分发掘和融入城市文化、地域特色等元素，在活动安排上尽量搭配文艺表演、健康讲座等形式，从而增强社区运动会的趣味和功用，让居民收获更多、更实在的获得感、幸福感。

社区运动会在各地广泛开展，让全民健身的理念更加深入人心，帮助更多人养成了健康生活习惯。社区运动会上，人们一起比赛、一起加油、一起欢笑，在互动中沟通情感、增进了解，邻里关系因此更加紧密，社区生活也因此更加和谐。

《 人民日报 》（ 2020年10月24日 07 版）