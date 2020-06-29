枣庄市峄城区举办第十届全民健身运动会暨“端午节” 家庭趣味运动会

端午到，粽飘香。6月25日上午，由枣庄市峄城区总工会、共青团峄城区委员会、区妇女联合会、区教体局共同主办，区体育事业发展中心承办的峄城区第十届全民健身运动会暨“端午节”家庭趣味运动会在峄城区文体中心举行。峄城区政府副区长陈倩、区总工会党组书记、常务副主席陈涛，共青团峄城区委员会书记杜磊，区妇女联合会主席谭宁，区教育和体育局局长张勇等出席。

来自全区各镇街、区直部门、企事业单位的16支代表队，138名参赛选手参加了5大项目的比赛。

活动现场，由于疫情防控需要，原本能容纳2万人的体育场没有观众，只有裁判员和运动员。此外，每个项目都是通过网上报名，初赛预赛也是通过网络视频进行。

值得一提的是，在参赛选手中，有一位山东援鄂医疗队队员，她就是峄城区人民医院内三科护士长鲍传敏。

鲍传敏介绍，因为从事医疗护理工作原因，平时很少有机会能全家人一起参加这样的集体活动，因此从武汉回来后，她希望有更多的时间来陪伴家人，同时也希望大家多加强体育锻炼，因为身体素质好了，才能够更好地抵抗新冠病毒。

据悉，除了包粽子，运动会还设置了跳绳、踢毽子、俯卧撑和仰卧起坐等项目。一场运动会下来，既增加了大家的健身意识，也加强了每个家庭的凝聚力。

峄城区副区长陈倩表示，没有全民健康，就没有全面小康，趣味运动会既是游戏，也是竞赛，更是促进家庭和睦、共同成长的催化剂。通过比赛提振爬坡过坎攻坚克难的精气神，跑出发展加速度，争做出彩峄城人，书写更加精彩的小城故事。（记者 贾伟 通讯员 孙晋之）