“中国好医生、中国好护士”抗疫特别人物发布

新华社武汉10月23日电 （记者田中全）10月23日，由中央文明办、国家卫生健康委员会联合主办的“中国好医生、中国好护士”抗疫特别人物发布活动在华中科技大学同济医学院附属同济医院中法新城院区举行。

此次发布的300位“中国好医生、中国好护士”抗疫特别人物，是经过广泛推荐、网络点赞、审核评议等程序产生的。他们中既有冲锋在前、最先与病毒短兵相接的湖北省和武汉市医务人员，也有执甲逆行、火速驰援的援鄂医疗和防控队员，还有坚守在全国各地抗疫一线、护佑人民健康安全的白衣战士。他们和广大医务人员一道，以对人民的赤诚和对生命的敬佑，视疫情为命令，争分夺秒，连续作战，用血肉之躯筑起阻击病毒的钢铁长城，用实际行动诠释了医者仁心和大爱无疆。

发布活动分为生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共5个篇章，通过精彩的视频短片和温情的现场讲述，分享了十余位典型人物的抗疫故事。现场160余名代表聆听了这场发布会。近一个半小时的活动多次引发全场观众热烈反响，不少人感动落泪。

“在抗击重大传染病疫情、守护人民健康的征途上，我们随时请战，始终备战，努力奋战。”钟南山院士在线上发布时动情地说。许多网友留言感慨，广大医务人员是最美的天使，是新时代最可爱的人。

《 人民日报 》（ 2020年10月24日 05 版）