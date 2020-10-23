全国县级公立医院党务干部第一期培训班在成都召开

培训课现场

人民网成都10月23日电 (记者乔业琼)由全国医院党建工作指导委员会办公室主办、国家卫生健康委干部培训中心（党校）承办的全国县级公立医院党务干部第一期培训班于10月18日-21日在成都召开。中央组织部组织二局五处处长鲁晓东出席培训班开班式，国家卫生健康委直属机关党委副书记、纪委书记、全国医院党建工作指导委员会办公室副主任曾晟堂作开班动员讲话并以“全面加强公立医院党的建设，引领公立医院高质量发展”为主题进行授课。

围绕政治理论、公立医院党的建设、党风廉政建设和行风建设等专题，国家卫生健康委医院管理研究所副所长王凯，国家卫生健康委体改司公立医院改革处副处长陈岩，四川省纪委四川省监察委员会第五监察室主任陈祺，国家卫生健康委医政医管局行风建设处处长付文豪，四川大学华西临床医学院/华西医院党委书记张伟等做了专题辅导。

“此次培训课内容丰富、案例生动，非常有意义。”六盘水市盘州市卫生健康局机关党委委员邓士松说。凉山州德昌县中医医院党委书记罗胜基说，通过学习加强党的全面领导、 全面从严治党的一系列重大部署，对党建工作的新形势、新任务，特别是对党委领导下的院长负责制有了更深刻的认识。凉山州西昌市第二人民医院党支部书记、院长刘怡表示，要把培训课的内容和精神传达给医院的每一位党员，发挥好带头作用，真正贯彻落实到工作中。

培训课现场

学员积极拍照记录

据悉，为深入贯彻落实中央办公厅《关于加强公立医院党的建设工作的意见》和国家卫生健康委党组关于加强公立医院党的建设工作的意见实施办法，按照国家卫生健康委2020年度干部教育培训计划，全国医院党建工作指导委员会定于2020年共举办8期全国县级公立医院党务干部培训班，示范带动对全国县级公立医院党务干部进行全覆盖的培训，培训对象为县级卫生健康委（局）分管党建工作的负责人、县级公立医院党组织书记。本次培训班为第一期，主要面向四川和贵州两省。