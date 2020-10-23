国控湖北汉口大药房开展高血压月系列活动

10月22日，国药控股(湖北)汉口大药房黄石路店开展“高血压月”系列活动，邀请武汉市中心医院心内科两名专家为高血压慢病患者义诊。

一大早，就有好几位老人在义诊咨询窗口排队等候。正在为患者提供咨询服务的武汉市中心医院心内科副主任医师廖华介绍，高血压患者呈持续上涨趋势，目前高血压患者在慢性病患者中占比最多，全国的高血压患者已经有3亿人了。他接诊的患者呈现出“三高”和“三低”特征：发病率高、致残率高，致死率高；知晓率低，服药率低，控制率低。他建议，40岁以上中老年人每年都要量一两次血压，一旦发现确诊为高血压之后，要遵医嘱长期服药，还要定期做一些心电图、彩超等检查。

每年的10月8日是全国高血压日，目前，全球70多个国家陆续发起“Because I say so”（为爱发声）公益活动，呼吁社会公众为爱发声，倡导定期测量血压，健康饮食、戒烟戒酒、适当运动、保持心理平衡，创建健康的生活方式。国药控股（湖北）汉口大药房药学部负责人敖斌表示，为了提高患者对高血压的认知，国药控股(湖北)汉口大药房有限公司除了邀请三甲医院临床医生到药房为患者提供疾病咨询外，本月还举办了多场高血压健康教育活动，涉及高血压患者自我管理、如何预防高血压并发症、降压药的合理使用等内容。为了方便无法出门的患者，所有讲座都线下和线上同时直播。

敖斌介绍，国控湖北汉口大药房积累了20余万慢病患者会员，其中20%以上是高血压患者。今年受到疫情影响，许多之前在医院购药的患者现在到药房来购药了，总体上人数在增加。此外，因疫情期间集中为社区患者办理购药手续，方便了疫情期间无法出门的患者，很多患者也愿意到药房买药。

在为患者服务过程中，敖斌发现，不少患者对高血压的认识存在误区：一是担心过早吃药会产生依赖性，不愿意过早服药；二是感觉不舒服时才吃药，症状改善了就不吃；三是测的血压正常了就停药；四是只依靠药物治疗，忽视健康生活方式的重要；五是只吃药，不关注血压监测；六是盲目跟风，自行购药；七是相信偏方秘方可以根治高血压。

为了加强患者对高血压疾病知识的认知，国药控股(湖北)汉口大药房有限公司从多个方面为患者做健康宣教，在药店店堂内张贴了与高血压防治、合理用药以及健康管理相关的宣传海报、宣传栏，为高血压患者提供健康科普资料。此外，药房执业药师在给患者调配高血压药品的时候，会给患者提供用药咨询指导，对用药依从性不好的患者还会建档定期电话回访。

“根据我们的回访，接受我们药师指导的高血压患者，都有所收获，有的患者增进了对疾病和药物的认知，有的重视了健康生活方式，还有的患者改掉了不合理的用药习惯，不少人血压控制得比以前更好了，不适症状也减少了。”敖斌介绍，国药控股(湖北)汉口大药房有限公司实现药房线上和线下联动，让患者获得药品信息和购药的渠道增加了，患者与药房药师之间的联系变得更加紧密。他们不仅能在线下获得好的购药体验，还能在线上随时找到药房药师来解答他们在药物治疗中遇到的问题和困惑。

近年来，国药控股(湖北)汉口大药房有限公司一直在积极与医院、制药企业联动，积极探索“以患者为中心”的全病程药物治疗管理，发挥慢病管理前哨站的作用，与医院开展临床合作，与积极与国内外优秀的制药企业合作，为患者提供质量合格、疗效确切的药品。