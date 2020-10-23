江蒙喜：运营管理要用数据说话 重点提升诊疗技术

2020年10月16日，由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网·人民健康主办的“强县域 千县行”全国片区交流会暨全国县级医院综合能力提升典型案例宣传活动湖北站于武汉市举办。国家卫生健康委医政医管局、湖北省卫生健康委领导以及多位医疗专家参加会议。国家卫健委卫生发展研究中心研究员江蒙喜从县级医院切实问题出发，对县级医院如何构建运营管理绩效体系做了深度的剖析。

江蒙喜指出，县医院要实现发展，做好运营管理，一定要着眼于绩效背后，医院绩效管理要做到六个字：提质、增效、降本。提质就是提升诊断技术，看以前看不了的病，做以前做不了得手术；增效不是加班，是通过合理的考核，鼓励医务工作者通过工作体现价值；降本是降低医院内部的不合理业务成本，药品耗材，过度检查化验等。他认为县级医院内部一定要围绕能力构建运营管理体系。

江蒙喜谈到，构建县级医院运营管理体系，首先要进行四个结构调整，包括人力资源结构、项目结构、病种结构以及收入结构的调整。通过管理手段实现资源协同作战，使人岗匹配，业财匹配，数量和价值匹配，病床和病种匹配，门诊和住院匹配。

另外，江蒙喜强调，运营管理必须要用数据说话，以数据为准绳，以问题为导向，谈精准管理，把复杂问题简单化，专业问题数据化，数据问题结构化，结构问题动态化。有了数据有了动态，结构才能调整，医院才能发展。

具体怎么用数据来说话？江蒙喜说，核心就是要有的放矢，就是做好预算和绩效。他特别强调，绩效不是算出来的，不是定出来的，是通过抓业务调结构干出来的。业务要从诊疗行为规范、医疗质量安全，业务技术水平三个维度去抓。业务抓了，业务结构才能调整，才有绩效。

“绩是医疗成果的业绩，不是收入和收入结构，效是诊疗的效果和效率，诊疗效果是把病看好，效率是周转快，考是客观考核评价，核是量化数据，我们一定要极力通过客观量化数据客观评价医护人员医疗成果的效果、效率、效益。”江蒙喜补充到。

最后，江蒙喜谈到目前县医院亟待解决的问题是能力的提升。当下县级医院最核心的是发展技术，要以技术为王，质量为先，规范为本，以能力提升为准绳，学科建设为抓手。打造院内学科群，整合内科外科医技，与省部级医院联合，做学科群，打通疾病管理的全链条。