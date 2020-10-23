62岁父亲患“网瘾” 我该怎么办？

随着各个短视频平台对“假靳东”账号的整治，一场互联网骗局慢慢消退。但关于网瘾老人的话题，却一直在持续。

近日，有网友爆料称，自己的父亲为了斗地主，将家里淘汰的智能手机都翻出来注册了账号。还有的老人，凌晨3点不睡觉，在微信群里发“砍价”网购信息。

对此，两江新区第一人民医院临床心理科医生郝凤仪提醒，“老人们天天捧着手机看视频、打游戏，甚至比年轻人还能熬夜。这都是心理问题，严重的话则需要进行干预治疗。”

砍价、看视频、打游戏……

老人的网瘾比年轻人还大

62岁的高志永是一名退休工人，老伴要帮忙带孙子，他闲来无事喜欢拿着手机或平板电脑看视频、打游戏。

最近，儿子高鑫发现高志永熬夜玩斗地主，已经严重影响到了休息。“之前，考虑到丰富他们的退休生活，让他们没事也能和亲戚朋友视频，所以才买了智能手机和平板电脑。”上个周末，高鑫参加完一个朋友聚会，回到家已是晚上12点多了。往常早就应该睡觉的父亲，却还在客厅的沙发上玩斗地主，“开始，我还以为他是等我回家，后来才发现，是因为客厅WiFi信号好，打游戏不卡顿。”

随后，高鑫还发现，父亲把家里淘汰的智能手机都翻了出来。“除了他自己用的手机，还有4部，一个账号里的欢乐豆输完了，就换另一个手机开始玩。最让人生气的是，父亲现在养成了晚上刷视频、打游戏，白天睡觉的习惯。身体怎么能受得啊！”

“我的事情，不用你操心。”面对高鑫的劝阻，高志永有些生气。他觉得，年轻人管好自己就行了，玩手机是他自己的事，不用儿子指手画脚，“我才没有网瘾呢，你玩游戏那才叫网瘾。”

无独有偶，家住南坪57岁的裘阿姨，也是一名“网瘾老人”，她热衷上网看小说和网购。“天天都喊人帮忙砍价，然后买回来一大堆用不上的东西。”裘阿姨的儿子江超抱怨说，上周母亲拼了一箱苹果回来，里面有好多都是烂的。“和她说不要买，她说便宜，坏了的苹果，她还舍不得扔，挑出来都吃掉了。还有就是凌晨3点了，还在微信群里发砍价信息。”

记者在裘阿姨的手机上看到，阿姨最喜欢的小说是武侠玄幻系列，最喜欢的电视剧是抗战题材。

老年人的心理问题

值得社会和家人重视

近日，有媒体报道称，因为在短视频平台上迷恋“靳东”，并且得到其“全网告白”。为了和“靳东”结婚，江苏的黄女士奔走外地，放弃现在的老公和家庭，抛弃儿子，要给“靳东”转账，连头发都白了……家人和记者不止一次劝告她，这是骗局，但她仍试图借助电视台寻找“靳东”，最终发现这个所谓的“靳东”是不法分子冒充的。

这起假靳东骗局事件，让很多人意识到，网络安全意识不强的老年人，现在已经成了一些骗子诈骗的对象。呼吁互联网企业及政府监管部门应加强监管，加大对行骗者惩处力度；家人及社会应给予老年人更多关爱，帮助网瘾老人“戒网”。

“黄昏心理、焦虑紧张、孤独感是老人常见的心理问题。”两江新区第一人民医院临床心理科医生郝凤仪分析，老年人退休后，社交活动和人际交往减少，容易产生孤独、压抑的心理，“他们感觉不到生活的意义，或者害怕自己有健康问题，而一直焦虑着。”

与此同时，老年人由于脑组织萎缩、脑细胞减少、脑功能减退而导致智力水平下降，记忆力减退，敏感、多疑、爱唠叨、对人不信任、斤斤计较等，造成与家人及周围人沟通困难、人际关系紧张。所以，网络成为了一些老年人的“庇护所”，也是他们产生网瘾的原因。

对此，郝医生建议老年人多培养爱好，积极与外界联系，“练习书法、钓鱼、养花、打太极拳等，这都是适宜老年人兴趣爱好的活动。退休后也要坚持参加社会活动，重新建立人际关系，互相帮助。”

同时，老年人要保持乐观情绪、好奇心和积极向上的心理状态，“很多事情都要保持一颗积极向上的心，要学会积极地接受生活中的变化。”

最后一点，保持家庭和睦，让老人安享晚年。营造一个良好的家庭氛围，遇事与老人沟通商量，满足老人的愿望。（记者 曲鸿瑞）