当今社会，上网已不再是年轻人的专利，许多中老年人也爱使用智能手机、电脑等工具。最近，互联网络信息中心发布文件指出，我国网民持续向中高龄人群渗透，60岁及以上群体达7.1%，整体规模已超0.5亿，8.7%的老年网民每天上网时间超过4小时。

针对这一现象，中科院心理所老年心理研究中心研究员李娟告诉记者，年轻人上网更多是为了娱乐，老人则是为了加强与他人的联系，获取信息，并获得情感支持。再加上手机的普及，不少人越老越爱上网。

互联网的出现确实能帮助一些老人排解孤独，尤其是行动不便、无法经常外出者，可通过网络与亲友联系。但对于身体无恙的老人，与其花大量时间上网，不如出去走走看看。毕竟，上网久坐不动，会影响老人的血液循环，引发或加重心血管疾病，还可能引发颈椎、关节酸痛以及耳鸣头晕等症状。此外，电脑屏幕辐射会导致各种眼科疾病，老人的视力本来就走下坡路，更得注意。?

李娟强调，互联网是一把“双刃剑”。老人要享受互联网益处的同时避免沉迷，可从以下几点入手。

1.不忘外界交流。老人上网最好每30分钟休息一下，不要长时间盯着屏幕。如果感到孤独，最好出去多参加活动，交些朋友，不要过于依赖网络与他人保持联系，否则易将自己封闭起来。

2.辨别真假信息。曾有人统计，老人在朋友圈和微信群里转发的内容，75%属不实信息。而且有些老人喜欢转发夸大事实和耸人听闻的新闻，这就需家人多加注意，时刻提醒，教老人如何分辨。

3.选对实用工具。不少工具类软件都能给生活带来很大便利，例如导航指路、家常菜谱、跑腿购物等。家人最好帮助老人熟悉、使用这些工具，同时避免垃圾软件、信息对老人造成骚扰，让网络发挥良性作用。