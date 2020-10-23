新冠肺炎疫情给拉美粮食安全带来风险

在此次新冠肺炎疫情中，作为世界主要粮食出口地区，拉美地区的农业初级生产虽未受到严重冲击，但疫情带来的负面影响不容忽视。联合国粮食及农业组织（粮农组织）以及联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）近期发布报告说，疫情给拉美地区粮食安全带来风险，应持续关注疫情对播种、收获等农业生产环节的影响。

报告指出，拉美粮食安全体系在疫情中暴露的问题主要体现在粮食国际贸易、粮食分销、农业从业者等方面。

在粮食国际贸易方面，拉美地区国家粮食出口目的地主要是美国、欧盟和中国。上述出口目的地都不同程度受到了疫情的影响，这给拉美地区粮食国际贸易带来了冲击。在粮食分销方面，截至今年6月，拉美地区粮食分销基本正常，库存不足的情况有限。但疫情还是使部分分销链中断，秘鲁、厄瓜多尔和巴西的一些农产品交易市场因出现疫情传播而关闭。

从农业从业者角度来看，拉美地区农业生产具有劳动力密集的特点。疫情带来的一大困难是防疫措施下的劳动力短缺。疫情中，从业者在身体健康和经济上面临双重风险，农民的工作不稳定，收入也低于当地平均水平。小农户普遍生产率低，地少，购买种子、化肥等农业原料的资金和渠道有限，疫情使他们的农产品在运输和进入市场方面受阻，这一群体受疫情冲击更为明显。

报告显示，拉美地区部分种类粮食今年将迎来丰收，其粮食生产和储备能满足本地区未来数月的需求。其中，小麦、玉米等作物今年产量增加。巴西、阿根廷及乌拉圭等产粮大国在疫情冲击下保持粮食生产稳定，为拉美地区今年粮食增产打下基础。谷物和大豆生产高度机械化，资本需求大，对劳动力依赖较小，因此疫情带来的劳动力短缺对其产量影响较小。

不过，疫情对拉美地区农业生产的负面影响也不容忽视。小农户缺乏流动资金，大农户难以获得充足劳动力，疫情还导致农业原料价格高昂、难以获取，这些都成为影响拉美地区粮食安全的因素。

联合国粮农组织拉美和加勒比地区视频会议19日至21日在尼加拉瓜举行。该组织拉美地区代表胡利奥·贝德格在会上说，拉美地区出现饥饿问题不是由于食物短缺，而是由于贫困和不平等。

联合国粮农组织和拉加经委会发布的报告说，今年疫情可能使拉美地区极端贫困人口增至8340万，他们获得粮食有很大困难，面临饥饿威胁。

报告认为，虽然疫情未对拉美地区的农业初级生产造成严重冲击，但由于疫情持续时间和演变情况尚不明朗，应持续关注疫情对播种、收获等环节的影响。报告建议以此次危机为契机，通过包括数字技术在内的创新方式和基于大自然条件的优化方案，改善拉美地区粮食生产和安全状况，使地区粮食生产体系在面对气候变化和突发公共卫生事件时更具韧性。

（新华社北京10月22日电 记者廖元锦、党琦）