法国扩大宵禁地区范围以应对“第二波疫情”

新华社巴黎10月22日电（记者唐霁 陈晨）法国总理卡斯泰22日宣布，为应对持续恶化的新冠疫情，法国政府决定扩大宵禁地区范围。

卡斯泰当天下午在总理府与多名部长联合举行疫情发布会。他表示，法国“在经历第二波疫情”，最近7天确诊率达每10万人中251人确诊，比上一周期增长40%，新增确诊病例数在15天内翻了一番。

卡斯泰说，继17日开始在法兰西岛大区等地实施宵禁后，政府决定自24日零时起扩大宵禁地区范围，将另对38个省和法属波利尼西亚实施为期6周的宵禁，每日21时到次日6时禁止出门，特殊原因出行需携带外出证明。

他表示，“未来几周会很艰难”，死亡人数会继续增加，医疗系统面临严峻挑战。如疫情继续恶化，不排除会采取更严厉的措施。

法国卫生部长韦朗说，法国将在15天内把重症监护病床数增加到7700张，病毒检测数量也将从每周110万人次增加到每周160万人次。

法国文化部长巴舍洛表示，政府将为受疫情和宵禁影响的演出行业及影院提供1.15亿欧元的援助。

根据法国卫生部门的统计，截至22日下午，法国24小时内新增确诊病例41622例，累计确诊999043例，累计死亡34210例。最近7天，新增入院患者达10166人，其中1627名患者在重症监护室接受治疗。