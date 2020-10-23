霜降节气到 食补可以吃点啥？

“枯草霜花白，寒窗月新影。”霜降，是秋季的最后一个节气。

霜降之后，北方天寒地冻的冬季就快到了。在这个看似萧瑟的时节，也有着许多温暖的童年回忆。

“霜降霜降，移花进房”

早在春秋以前，人们已用土圭测日影的方法，测定了春分、秋分、夏至、冬至四大节气。战国时期，二十四节气已经出现，只是个别名称位置不同。

在一年中，按照时间顺序，霜降是秋季的最后一个节气。对全国不少地方来说，霜降是寒气到来的日子，民谚有“霜降霜降，移花进房”。

人们一般把秋季出现的第一次霜叫做“早霜”或“初霜”。也有一种说法是，早霜也可以叫做“菊花霜”，因为此时恰好菊花盛开。

霜降对于劳动者来说，秋收的时刻仍然没有结束。俗话说“霜降见霜，米谷满仓”，许多地方，乡村中、田间地头仍然可以看到人们忙碌的身影。

霜降到，并不意味着一定“降霜”

霜降节气虽然到了，但并不意味着进入这个节气一定会“降霜”。

在这里，“霜降”之名更多地是表示这个节令气温骤降、昼夜温差加大，人们也会明细感到早晚较冷。

气温的变化给自然界带来的影响很明显。过去，霜降节令被认为是阳气由收到藏的过渡，因此也有“霜降杀百草”的说法，霜降过后，许多植物渐渐失去生机，天地间变得一片萧瑟。

柿子、煲羊肉……食补可以吃点啥？

在一些地方，霜降时节要吃柿子。比如，有一句谚语是“霜降吃丁柿，不会流鼻涕”。也有的说，霜降这天要吃杮子，不然整个冬天嘴唇都会裂开。

天气逐渐变冷，身体需要更多能量，民间素来有“补冬不如补霜降”的说法，食俗也相当有特色。霜降时节，民间有“煲羊肉”“煲羊头”“迎霜兔肉”的食俗。

在《二十四节气与民俗》中便提到，清代北方民间霜降期间吃迎霜粽、迎霜兔。迎霜兔是野兔，明朝宫廷中结合重阳节，吃登高迎霜麻辣兔。

另外，由于霜降是秋天最后一个节气。过去人们也十分重视，有些地方有祛凶、扫墓等习俗，目的主要是为了祈求风调雨顺，生活平安。

童年的温暖记忆

秋天是万物肃杀的季节，尤其霜降时冬天已经快要来临时，看到黄叶凋零，人们的情绪往往不甚高昂，古人便有这样的句子“晓来谁染霜林醉？总是离人泪”。

不过，霜降也曾有很多琐碎而温暖的事情要做。霜降到来后天气变得寒冷，在北方，人们要开始为过冬做准备了，例如在取暖方面，要检查炉子的烟筒是否有损坏，坏了要修好。

过去，冬天的新鲜蔬菜比较少，人们会提前买好容易储存的蔬菜，比如大白菜等等，或者腌一点咸菜，加上姜、辣椒或其他调味料，颇为可口。

在你的童年记忆中，霜降到来时还有哪些温暖回忆？(记者 上官云)