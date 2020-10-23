卵巢癌患者五年生存率有望提高

卵巢癌发病率居妇科恶性肿瘤的第三位，而死亡率却高居首位。恶性程度高、复发率高、预后差已经成为影响卵巢癌患者生存时间的最突出问题。如何打破患者复发困境、延缓复发和延长生存，是当下临床急需迫切解决的重点。中国医学科学院北京协和医院妇产科主任医师潘凌亚表示，临床上强调要尽量延长卵巢癌患者的“无铂间期”，也就是患者完成化疗后到再次复发的间期或者不再复发的时间，帮助患者延长生存、提高生活质量。

晚期卵巢癌是一个多次复发的慢性疾病。潘凌亚说，传统的卵巢癌治疗方案是以手术和化疗为主，缺少有效的后续治疗方案，大部分卵巢癌患者需要接受二线乃至多线治疗。但随着复发次数增加，患者的无进展生存期会逐渐缩短，累积的毒性也随每个周期增加，铂敏感最终转变成铂耐药。

国际上多项研究已经证明，尼拉帕利等PARP抑制剂用于卵巢癌患者一线维持和复发维持治疗，可达到延缓卵巢癌复发、延长患者无进展生存的效果。如今，卵巢癌的治疗策略已转变为“手术—化疗—维持治疗”的模式。将维持治疗前移到一线，把好药用在前面，对于患者预后至关重要。未来希望通过维持治疗联合其他创新治疗手段，卵巢癌患者能像高血压、糖尿病等慢性病人一样获得长期生存。

据介绍，国家药监局近日已正式批准尼拉帕利用于晚期卵巢癌一线维持治疗的新适应症，成为获批用于卵巢癌全人群一线维持治疗的PARP抑制剂。卵巢癌患者在经过传统的手术和化疗，达到完全缓解或部分缓解后，可接受PARP抑制剂尼拉帕利维持治疗，帮助延缓复发，为卵巢癌5年生存率的提高带来了新希望。