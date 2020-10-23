知母贝母（成语里的中医）
熊 建
明代有个笑话，讲一家药铺的老板一天出门，让他儿子看着铺子。来了顾客要买牛膝、鸡爪黄连这两味中药。老板儿子不懂中药，找了半天没找到，就割下自己家耕牛一条腿，砍了两只鸡的爪子，一起卖了。
老板回到家问儿子都卖了什么药，知道了这档子事，大笑之后感叹说：“顾客要是买知母、贝母这两味药，你岂不是要把你妈抬出去卖了？”
这个笑话表明，中药是门复杂学问，必须认真学习，仔细用药，才不会张冠李戴。不过，如果不明白牛膝、鸡爪黄连、知母、贝母都是常用的中药，恐怕连这笑话都看不懂。
牛膝为苋科植物，以根入药，生药能散瘀血，熟用能补肝肾、强筋骨。鸡爪黄连是黄连的一种，因形似鸡爪而得名。黄连在中药中使用频率颇高，具有泻火、燥湿、解毒、杀虫之功。
知母、贝母都是百合科植物，前者根茎入药，有滋阴降火、润燥滑肠之功；后者鳞茎入药，具有化痰散结之用。
知母的运用，可见《伤寒论》中解热除烦的白虎汤、《延年方》中治温疟不能食的知母鳖甲汤、《济生方》中疗咳嗽喘急的二母汤、《症因脉治》中救眩晕昏扑的知母补血汤、《医学衷中参西录》中治消渴的玉液汤等，都是古人应用知母的得意之作。
在不少古方中，贝母都以主药的身份出现，以“贝母丸”命名的就出现在《圣济总录》《圣惠方》《鸡峰普济方》等多家著作中。此外，还有贝母散、三母散、贝母汤、贝母括痰丸等以贝母唱主角的处方。
知母、贝母，虽一字之差，作用不同。在队伍庞大的中药家族中，这种听起来辈分相近，功能上却存在距离，或相距甚远、南辕北辙的药物比比皆是。诸如一枝香与一枝蒿、丁香皮与丁榔皮、三楞草与三棱草、天麻子与天葵子、东风菜根与东风橘根、地肤子与地茄子、花椒与花楸、苦草与苦菜、夜交藤与夜花藤等，多不胜举。应用时稍有疏忽，就会酿成大错，出人命也不是没有可能的。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn