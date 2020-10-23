知母贝母（成语里的中医）

明代有个笑话，讲一家药铺的老板一天出门，让他儿子看着铺子。来了顾客要买牛膝、鸡爪黄连这两味中药。老板儿子不懂中药，找了半天没找到，就割下自己家耕牛一条腿，砍了两只鸡的爪子，一起卖了。

老板回到家问儿子都卖了什么药，知道了这档子事，大笑之后感叹说：“顾客要是买知母、贝母这两味药，你岂不是要把你妈抬出去卖了？”

这个笑话表明，中药是门复杂学问，必须认真学习，仔细用药，才不会张冠李戴。不过，如果不明白牛膝、鸡爪黄连、知母、贝母都是常用的中药，恐怕连这笑话都看不懂。

牛膝为苋科植物，以根入药，生药能散瘀血，熟用能补肝肾、强筋骨。鸡爪黄连是黄连的一种，因形似鸡爪而得名。黄连在中药中使用频率颇高，具有泻火、燥湿、解毒、杀虫之功。

知母、贝母都是百合科植物，前者根茎入药，有滋阴降火、润燥滑肠之功；后者鳞茎入药，具有化痰散结之用。

知母的运用，可见《伤寒论》中解热除烦的白虎汤、《延年方》中治温疟不能食的知母鳖甲汤、《济生方》中疗咳嗽喘急的二母汤、《症因脉治》中救眩晕昏扑的知母补血汤、《医学衷中参西录》中治消渴的玉液汤等，都是古人应用知母的得意之作。

在不少古方中，贝母都以主药的身份出现，以“贝母丸”命名的就出现在《圣济总录》《圣惠方》《鸡峰普济方》等多家著作中。此外，还有贝母散、三母散、贝母汤、贝母括痰丸等以贝母唱主角的处方。

知母、贝母，虽一字之差，作用不同。在队伍庞大的中药家族中，这种听起来辈分相近，功能上却存在距离，或相距甚远、南辕北辙的药物比比皆是。诸如一枝香与一枝蒿、丁香皮与丁榔皮、三楞草与三棱草、天麻子与天葵子、东风菜根与东风橘根、地肤子与地茄子、花椒与花楸、苦草与苦菜、夜交藤与夜花藤等，多不胜举。应用时稍有疏忽，就会酿成大错，出人命也不是没有可能的。