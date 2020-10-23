中国始终坚持深化改革、扩大开放，在不断繁荣国内经济的同时，为世界经济发展注入宝贵信心和动力

中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，有序推进复工复产，经济稳步恢复，非常令人鼓舞。在抗击疫情国际合作中，中国积极为其他国家提供抗疫支持和援助，体现出高度的责任感，树立了典范。

疫情防控期间，中国电子商务、远程教育和远程医疗等新型经济业态快速发展。新形势下，中国与其他国家将继续推动更大范围、更高水平、更高层次的合作，共同为构建人类命运共同体作出贡献。

当前，世界经济陷入衰退，保护主义抬头。中国始终坚持深化改革、扩大开放，在不断繁荣国内经济的同时，为世界经济发展注入宝贵信心和动力。中国国内市场具有14亿人口的超大规模优势，人均国内生产总值突破1万美元，中等收入群体规模继续扩大，对国际商品的需求使中国成为全球商品进口最具活力的国家。从这个角度看，中国具有促进国际合作的巨大能力。

拉美地区正在不断加强与中国的经贸与投资合作。墨西哥经济部副部长德拉莫拉表示，墨方将积极参加第三届中国国际进口博览会，反映了墨西哥对加强墨中双边关系发展的真诚意愿。墨西哥和中国将继续开展多方面的合作。

近年来，中国企业不仅实现数量和规模的增长，而且逐渐实现质量的跨越和创新能力的提高，在全球范围内的竞争力显著增强。中国政府在经济社会发展中落实新发展理念，努力和成效值得肯定，尤其是在重视创新、环境保护、缩小城乡收入差距、改善人民生活等方面表现得十分突出。

中国是世界第二大经济体，对维护全球产业链供应链稳定畅通发挥着重要作用。中国国内营商环境不断改善，政府颁布实施外商投资法，努力为外资企业提供更多的投资机遇、更广阔的市场空间，将继续成为外商投资的热土。数据显示，中国第二季度国内生产总值同比增长3.2%，第三季度增速加快至4.9%，这预示着中国全年的经济复苏将有出色表现，中国经济企稳回升鼓舞人心。

（作者为墨西哥国立自治大学中墨研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2020年10月23日 03 版）