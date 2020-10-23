名医讲堂：金秋时节话食补

中医讲究顺应时令节气的变化规律养生，主张“春养肝，夏养心，秋养肺，冬养肾”。金秋时节，饮食应该注意些什么呢？

多食甘润之品。燥为秋季之主气，多伤肺阴。秋季人体容易出现口干舌燥、干咳少痰、肠燥便秘等一系列燥证。因此，秋天食养应多选择甘润养肺、滋阴润燥类食物，如梨、甘蔗、石榴等含水量丰富的水果，以及芝麻、核桃等质润滑肠的食材。

适量食用偏酸甜的食物。仲秋时节，伴随自然万物干枯萎黄，人体常有津干液燥的征象，根据中医酸甘化阴的原则，秋季宜适当进食带有酸味的食品，能起到补肺阴、敛肺气的功效，比如葡萄、猕猴桃、柚子、山楂等。需要注意的是，糖尿病患者如果血糖控制不平稳，不建议食用此类食物。

少食辛辣食物。辛味发散泻肺，秋日宜收不宜散，应少吃辛辣的食物，以防止化热生火，加重秋燥。姜、葱、胡椒、辣椒、韭菜等都应该少吃。

多吃汤羹之品。秋天尤其提倡进食汤羹，可以将滋阴、润肺、生津之品加水同煮，既可补充营养，又能增液除燥。如银耳羹等是不错的选择。

不可过食海鲜。秋季又到了蟹肉肥美的季节，但海鲜性味偏寒，过食容易损伤脾胃，因此在享用美食的同时，不要过食，尤其是脾胃阳虚的人群要慎食。

推荐几个适合秋季食用的食疗方：

楂梨膏由新鲜山楂、梨和适量蜂蜜制作而成。首先将新鲜山楂500克、梨500克去核，捣取自然汁，于锅中加热，文火煎熬至汁液黏稠，然后加入适量蜂蜜收膏，待凉后置于干燥密闭容器内储存即可。食用时每次取1汤匙，以沸水冲化，饮服，每日2次。此食疗方具有润燥生津、健胃消食的作用，但其中含有山楂，孕妇忌食，空腹以及低血压患者忌多食。

银耳汤由银耳和适量冰糖制作而成。首先将银耳用温水泡发，洗净，放入碗中，加水适量，放入冰糖；然后置于蒸锅中，蒸1小时，待银耳熟烂即可食用。此食疗方具有滋阴润肺，补肾益精的功效，但糖尿病患者慎用。

（作者为北京中医医院营养科住院医师）

《 人民日报 》（ 2020年10月23日 19 版）