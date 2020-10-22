安徽省阜南县：刘畅
刘畅，男，汉，高中，1958年 7月
工作单位：阜南县柴集镇卫生室，从事医生工作39年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1977.10-1979.7月毕业阜阳市卫校，1979.10-1984.7在原阜阳市中医院进修中医。1984.7-1996.5年在冯于村工作，1996.5-2018.12年担任冯于村卫生室主任，1997-2003年由于工作突出多次并被阜南县政府被评为先进个人，2003-至今在柴集镇卫生室 。
刘畅医生从事中医事业已39年，擅长内科，妇科，儿科，肛肠科，特别对临床所见的脾胃病，肛肠病有独到的见解。
对胃病，临床常见饮食不规律导致，胃酸，胃胀，泛酸，引起大便轻则稀溏，重则腹泻，，用中医辨证，确定治疗方法，经治疗后可达到满意的效果。对肛肠病，经用中药内服加外用治疗，相比其他治疗方法可缩短3-5天。
曾有一位女性患者，在外地打工得了肛漏，在当地县级医院手术后两个多月仍未生肌收口。回家经介绍，找我治疗，经轻创，外涂加内服中药半月后伤口基本痊愈。也可以正常下地行走。
今后我愿为家乡人民的身体健康，多做有益社会的事，为社会贡献自己的绵薄之力。
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