安徽省太和县：孔令遵
孔令遵，男，汉，大专，团员，1986年10月
工作单位：太和县邢中武诊所，从事医生工作14年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2006年毕业于六安卫校；2007-2008年于安徽省中医院附属医院进修；2011年取得助理医师资格证；2017年取得职业医师资格证；2009-2020年于税镇孔寨村村卫生室工作。
实习结束后一直在上海市崇明区一家工厂门口从事私人门诊至2018年，于2017年取得执业助理医师，2018年取得执业中药师资格。
?在上海经营门诊12年，正好走了一个轮回，12年里也没什么大的事情，感觉给人解决病痛就是最大的快乐，医疗这一行就是平平淡淡才好。最让我记忆犹新的就是2015年夏天时候，一个女童，高热40.5摄氏度，当时在我诊所门口高热惊厥了，当时诊所里一屋子病人，小孩子一下就倒在地上，当时浑身抽搐，口吐白沫，面部青紫，把旁边的人都吓坏了。当时我立刻跑到女童身边，立刻掐住女童的人中穴，嘴里塞了一卷纱布，防止咬伤舌头，由于基层诊所急救药品不足，我果断让我爸开着车带患者去了当地医院，一路上不停刺激穴位，顺带按摩一些要穴，防止患者再次惊厥，就这样马不停蹄一直到医院，到了医院病人忘记带钱，向我借了1000元，我二话没说果断借给了他，直到安排结束我才放心回诊所。下午孩子好了以后，父母亲自还钱还带上浓浓的谢意，让我感觉白衣天使真的很伟大。
从去年我因为孩子缺少陪伴，果断放弃上海功成名就的生意，依然在家乡太和县城投资一家诊所，去年在光明路蓝堡城买了一套150平米的复式商铺，加上诊所的设备，足足投资了300余万，准备在家乡为当地居民现一份爱心。
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