安徽省滁州市天长市：陈巍

陈巍，男，汉，中共党员，1962 年 09 月

工作单位：皖滁州市天长市秦栏镇庆祝村卫生室

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

陈巍 , 庆祝村卫生室室长 , 中共党员 , 全科乡村医师 。毕业于滁州卫生学校(社区医学) , 并师承当地中医儿科名医“汤氏派”汤世海老先生学习 和“金泉派”名医张其年(张幼泉)医师为师系统学习中医基础理论和临床实践知识 。1984年先后进修于扬州市广陵医院中医眼科以及参加扬州市卫生局“耿氏”中医喉科讲学班学习 ，同年通过上海中医学院中医函授基础知识培训和北京师范大学继续教育学院中医大专班学习 。从事儿科呼吸道感染 、消化性腹泻等治疗。眼科常见病中医诊断与治疗 。擅长脾胃病 、肠道病 、腰腿痛 、风湿痛 、带状性疱疹(蛇串疮) 、各种眩晕症的治疗等 。发表国家级论文4篇 , 省级论文3篇 。国家级代表论文?中医眼诊与眼针?荣获“中国传统医药绝技” 优秀论文奖 。省级代表论文?学习名老中医张其年遵古而不泥古的学术经验?等 。在今年抗击新冠肺炎疫情工作中不怕被感染的勇气, 逐家逐人的为武汉返乡人员测量体温和随访登记, 一忙就是几十天, 随访返乡人员213人, 无一漏访与测温 。在这期间还到高速路收费站道口值夜班, 测量过往车辆人员, 工作非常认真成绩特出。从医34年来被多次评为先进集体和先进个人 。2018年获镇政府评为“优秀乡村医生”称号 。2019年被评为天长市“优秀医师” 和基层能力提升培训优秀代表等。