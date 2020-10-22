国产宫颈癌疫苗落地四川，9岁女孩接种第一针

10月21日，国产二价宫颈疫苗（HPV疫苗）四川首批接种仪式在四川省锦欣妇女儿童医院举行。9岁女孩函函成为四川的第一位接种者。据介绍，函函只需要6个月后再打一针，就可以至少减少84.5%的宫颈癌发生几率。

“医院工作的亲戚告诉我，在国外，小女孩15岁前几乎都要完成HPV疫苗接种，尤其是在有性生活前打，效果最好。” 函函妈妈谭女士说起给女儿接种疫苗很是激动，“打疫苗可以预防宫颈癌，做妈妈的当然是想早点给孩子最好的保护。”前段时间，谭女士在新闻上看到国产HPV疫苗快来成都的消息，立即就给函函做了预约。9岁的函函正处在接种HPV疫苗的黄金年龄，而且听说还可以少打一针，省时又省钱。同时，34岁的谭女士自己也做了接种，虽然不处于最佳接种年龄段，但仍然非常有必要，接种HPV疫苗能够预防未发生过的对应型别病毒感染，从而预防宫颈癌的发生。

四川大学华西第二医院郄明蓉表示，宫颈癌是发展中国家第二常见的女性恶性肿瘤，我国宫颈癌发病情况呈上升和年轻化趋势，发病率年均增速高达10.5%，发病最小年龄不到20岁。几乎所有的宫颈癌都与人乳头瘤病毒（HPV）感染有关，持续的HPV感染会造成宫颈病变继而有可能发展为宫颈癌。幸运的是，宫颈癌是目前唯一可以用疫苗预防的癌症。国际上HPV疫苗的接种主要是9-14岁的孩子，早接种、早保护。”

据了解，国产HPV疫苗与进口疫苗有3大优点：1. 保护效果相当，接种程序优化，9-14的孩子只需接种2针，这是目前唯一一个两针法的HPV疫苗，而进口疫苗需接种3针；2. 覆盖年龄范围广泛，9-45岁均可接种；3. 性价比高，国产疫苗与进口疫苗的保护率相当，但价格却比进口疫苗低了近一半。

中国医学科学院肿瘤医院、北京协和医院群医学及公卫学院教授乔友林指出，15岁前完成HPV疫苗全程接种非常有必要，这是接种HPV疫苗最理想的时间段，有研究表明，15-19岁感染HPV病毒的几率可高达30%，并随着年龄的增长不断提高。上海市2019年发表的数据显示，9-14岁女孩接种率不足1%，而由于国产HPV疫苗9-14岁两针次的免疫程序优化、覆盖年龄的广泛和较低的价格，HPV疫苗接种的普及性将得到大幅提升。

“我博士期间的研究课题就是宫颈癌预防，一直非常关注国产HPV疫苗的研究进展，现在终于盼到在四川可以接种。作为一名科研工作者，能够接种由我们国家自主研发的HPV疫苗，是荣幸也是自豪，是女性同胞的福音。为了自己的健康和未来，希望女同胞们都能尽早接种HPV疫苗，也希望妈妈们能够关注女儿的健康早点带她来打疫苗。” 四川省肿瘤医院研究所的助理研究员赵博士自豪地说，32岁的她成为了国产HPV疫苗四川的第二位接种者。

乔友林提醒，疫苗接种并非某一群体的专利，对于儿童和成人来说同等重要，9-45岁的女性均有必要接种。国产HPV疫苗在9-45岁女性中安全性和免疫原性良好；在18-45岁女性中，与进口疫苗具有同等有效的预防HPV 16/18型相关癌前病变以及持续性感染的效力。

西安交通大学公共卫生学院庄贵华教授团队的研究表明，青少年（9-14岁）接种国产HPV疫苗馨可宁?联合成年后careHPV筛查（每5年一次）的策略是我国宫颈癌防控最具有成本效果的策略。锦欣妇女儿童医院蒋明瑞院长表示，综合我国的疫苗供应现状及二价疫苗可接种9-45岁人群范围来看，国产HPV疫苗在我国具有更为突出的公共卫生价值和临床价值。

乔友林教授强调，越早接种、越小接种，才能获得最佳保护，千万不要在盲目等待疫苗的过程中而感染上病毒，从此失去了最佳的免疫接种机会。