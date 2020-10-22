高端医疗器械国产替代势头强劲 迈瑞医疗深耕三大领域细分市场

人民网上海10月22日电 10月19日，以“创新科技 智领未来”为主题的第83届中国国际医疗器械博览会(CMEF 2020)在上海国家会展中心开幕。作为疫情后中国首场世界级别的医疗器械展会，众多行业顶尖力量齐聚CMEF 2020，最新医疗科技成果百花齐放。

高端医疗器械国产替代势头强劲

近年来，全球医疗器械市场一直保持增长势头，我国的医疗器械产业发展已进入了“快车道”。尤其在国产替代背景下，医疗器械作为医疗生态供给侧的核心资源，在技术更迭下更得到了国家政策的大力支持。但高端医疗器械市占率不足，一直是国产医疗器械企业需要面对的问题。

不过令人欣慰的是，在如监护仪、生化分析仪等少部分细分领域，我国已基本完成了进口替代。而且在此次疫情中，以迈瑞医疗为代表的国内医疗器械企业凭借自身努力，充分证明了国产品牌的可靠性。那么，中国高端医疗器械实现进口替代的目标还有多远？

对此，迈瑞医疗总裁成明和回答说：“从目前情况看，高端医疗器械的国产替代之路还很漫长，需要一步一步地走。但从整个市场看，这几年国内企业始终都在自己擅长的领域推出新品，国产替代的势头越来越快、越来越强。从用户的角度看，他们也愿意更多的去选择性价比高的国产产品进行尝试，整体环境比过去也得到了很大改善。而且从今年的CMEF可以看到，国内企业占据了一大半展区。我相信在不远的将来，更多的国产产品在各个细分行业都能替代进口。”

不过，成明和对迈瑞的新业务新产品也提出了更长远的期许。他说：“目前我们在高端彩超方面，已经能够替代大多数进口产品，只有一小部分的应用还存在差距。我们的4K内窥镜也已达到国际高端水平,但因为是新推出的产品，还需要通过广泛应用，在得到更多的客户认可后，逐步积累口碑。”

针对细分领域推出新品

今年新冠肺炎疫情发生后，国产高端医疗设备接受了实战考验，使得我国医疗器械产业在全球影的响力不断提升。作为公认的业界领先企业及解决方案供应商，迈瑞医疗在CMEF 2020展会上推出了9款新产品和解决方案，覆盖了生命信息与支持、体外诊断和医学影像三大领域。

成明和表示：“受疫情影响，2020德国杜塞尔多夫医疗设备展览会将在线上举办。本次CMEF展会虽然延迟到了下半年，但由于规模是全世界第二位的，所以对企业来说，是今年唯一一个线下展示的机会。”

他继续介绍说：“而且，我们也受到了疫情的一定影响，但从目前来情况看，总体生产恢复情况良好。希望能够通过此次推出的新产品，进一步了解目前的市场行情，同时也与客户、经销商及合作伙伴进行面对面的沟通。”

“从产品角度说，迈瑞一直延续着自己的发展策略。我们每条产品线都有不同定位，是从低端到中端再到高端，然后进入各个细分行业。例如这次推出的NB 350新生儿无创呼吸机，就是呼吸机系列中一个全新产品，覆盖了婴幼儿市场。大家都知道，迈瑞的呼吸机在‘战疫’时期供不应求，但主要针对成人市场。而成人和婴儿是有差别的，所以这是一个细分的、不同的产品线；此次推出的另一款全自动流水线，是一个全新的大型实验室，它能够将我们的整个IVD产品连在一起，是我们花费了两、三年时间才决定推出的。至于其它的新应用，每款产品针对的层面都不一样。”成明和进一步解释道。

深耕三大领域 发展新业务让更多人获益

据了解，在此次CMEF 2020展会上，同时展出了多达3万余款尖端产品。众所周知，研发创新是医疗器械企业乃至整个产业增长、发展的关键。

数据显示，迈瑞的研发投入在2020年上半年达到了10.04亿元，同比增长29.06%。在过去的三年，整体研发投入占年收入比例始终维持在10%左右。有业内人士指出，受新冠肺炎疫情影响，国产品牌在拥有核心技术、与进口设备临床效果一致的情况下，将拥有更强的竞争力。

对此，成明和认为：“我们的产品分为两类，一类是如监护、呼吸、除颤、彩超等和疫情关联的产品。由于其他企业急需，所以使我们的产能得到了增加，也进入了以前不容易进入的很多在中国乃至全球的市场和医院。这不仅缩短了我们将高端医疗器械推广到全球大医院的时间，也让我们得到了较好的反响。当然，也有一些常规产品，在全球范围受到了抑制，但这些影响总体对我们来说是正面的，加速了我们进入高端医院、扩大市场份额的进程。”

谈到对于兽医、微创外科等新兴业务的规划，成明和表示：“在每个细分的行业，我们都努力地把产品做到第一，要赶超世界先进水平；其次要不断创新，做出我们的特点。目前，我们的三条大产品线，发展空间还比较大，本身也还有很多细分的业务，一些受疫情影响增长不是特别理想的产品，今后几年也应该会有较好的增长。未来，我们还是要专注传统的三大领域，继续发挥长处，在这三大领域上进行延伸。对于4K内窥镜应用于微创外科等应用，这只是一部分，毕竟要涉及很多的层面；而在兽医这一块，在全球范围内需求庞大，特别在国内市场增长非常快，我们会一直努力。”

最后，成明和强调：“我们会不断通过技术创新，推出更好、更新的产品，同时进行规划增加市场覆盖率满足客户需求，也让更多的人获益。”