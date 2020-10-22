《2020年全球结核病报告》披露新发患者数量 近九成来自结核病高负担国家

近日，世界卫生组织发布《2020年全球结核病报告》。今年的报告涵盖了全球198个国家和地区，占世界人口总数的99%以上。

《报告》显示，结核病仍是全球前10位死因之一，且2007年以来一直位居单一传染性疾病死因之首。2019年，全球新发结核病患者约996万人，发病率为130/10万，30个结核病高负担国家的新发患者数占全球患者总数的86%。

《报告》表明，印度（26%）、印度尼西亚（8.5%）、中国（8.4%）等8个高负担国家的新发患者数约占全球新发患者总数的2/3。2019年，中国的估算结核病新发患者数为83.3万人（2018年为86.6万人），估算结核病发病率为58/10万（2018年为61/10万），在30个结核病高负担国家中发病率排在第28位（由高到低）。

2019年，全球估算结核病死亡数约为140万，死亡率为16/10万。在30个结核病高负担国家中, 结核病死亡数最高的为印度（43.6万人），死亡率最高的为中非共和国（98/10万）。中国的结核病死亡数估算为3.1万，结核病死亡率为2.2/10万，在30个结核病高负担国家中死亡率最低。

《报告》显示，2019年，全球约有3.3%的新发患者和18%的复治患者对一线抗结核病药物利福平耐药，估算为46.5万人，其中耐多药结核病约占78%。

《报告》指出，过去近20年，中国在防治结核病方面取得了重大进展，结核病发病率下降42%，死亡率下降90%以上。但另一方面，2019年约有6.5万人罹患耐多药结核病。（记者张磊）