医养结合机构应持续改进医疗质量
近日，国家卫生健康委、民政部、国家中医药管理局联合印发《医养结合机构管理指南（试行）》。《指南》要求，医养结合机构应成立医疗质量管理专门部门或工作小组，或指定专（兼）职人员负责医疗质量具体管理工作，定期对机构内医疗质量进行监测、预警、分析、考核、评估并持续改进。
《指南》明确，医养结合机构应当充分发挥信息技术作用，为机构内老年人提供医疗、养老等服务并进行科学、规范管理。有条件的机构可依托区域全民健康信息平台建立老年人电子健康档案，建立老年人健康信息管理系统。医养结合机构要建立有效的机构院内感染监测制度，建立突发公共卫生事件和传染病疫情监测信息报告制度，建立健全常态化传染病疫情防控机制；发现传染病确诊病人或疑似病人时，应当在规定时间内向所在地县级疾病预防控制机构报告。 （记者王倩）
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医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
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