“视频终端综合症”你听过吗?小心这种疾病找上门

对于28岁的市民刘女士来说，这个国庆长假过得有点糟心：前面几天她都宅在家没日没夜地看热剧、打游戏，结果出现了头晕、眼花的症状，导致开车出门一不留神就闯了红灯，被扣6分、罚款200元……

刘女士眼睛到底出了什么问题，居然连红灯都能忽视？记者专门采访了重庆市急救医疗中心眼科主任陈再洪，他表示刘女士的症状很可能是视频终端综合症，这种病症在今年疫情发生后比较常见，治疗以休息缓解为主。

疯玩四天眼睛出问题

今年国庆长假，市民刘女士原本计划到周边游玩一番，由于高速路有点堵，她决定先宅在家打游戏、看热剧，过几天再出去玩。

在记者的要求下，刘女士介绍了自己10月1日至4日的作息时间：每天12点左右起床，吃完午饭做做家务，14点开始玩《王者荣耀》，玩到两个手机没电差不多该吃晚饭了。吃完晚饭看看连续剧，等手机充满电后，继续玩游戏到凌晨2点才睡觉。

为何玩手机的时间那么长？刘女士解释说：“平时上班没时间排位，就想利用节假日好好冲冲分，准备上个王者段位。谁知道假期的菜鸟特别多，四天下来从星耀四掉到了钻石二。”更让刘女士郁闷的是，10月5日她开开心心地开车出门，准备去巴南丰盛古镇游玩一番，没想到出门没多久就发现眼睛出了问题：“当时感觉两眼发花，有点酸涩，眼睛还有点起雾，揉一揉才能恢复正常。”在眼睛有恙的情况下，刘女士一不留神就闯了红灯，结果被扣6分、罚款200元，旅游的心情也没有了，最后在家休养了几天，眼睛才恢复了正常。

事实上像刘女士这样疯玩手机、电脑导致眼睛“发花”的市民并不止她一个。市民杨先生最近在玩电脑游戏《魔兽世界》（怀旧服），整个国庆节都在忙着“赚钱”。“国庆节除了上午在睡觉外，基本都在游戏里打副本和挖矿，几天下来也是眼睛‘发花’。”杨先生说。

视频终端综合症很常见

刘女士和杨先生的眼睛到底出了什么问题？市急救中心眼科主任陈再洪听完描述后给出了解释：“他们应该是出现了视频终端综合症，除了你提到的视物模糊、干眼症状之外，严重时还可能出现眼眶痛、眼部肿胀等症状。这种病主要是长时间看手机、电脑、电视，导致眼睛睫状肌及眼外肌处于长期的紧张甚至痉挛状态，使眼睛调节力下降，严重者可能引发眼底血管痉挛，导致双眼视物重影，一过性的黑蒙等。”

值得一提的是，视频终端综合症除了引起眼部症状外，还可能引起神经衰弱综合征（头痛、头晕、额头压迫感、恶心、失眠、记忆力减退、脱发等），肩颈腕综合征（麻木、感觉异常及震颤以及腰背部酸痛不适）。陈再洪认为刘女士开车闯红灯，眼睛发花只是原因之一：“在长时间玩游戏、看视频后，大脑会处于疲劳状态，因此她开车等于是疲劳驾驶，即使看到了红灯，她也来不及做出刹车反应。”陈再洪的分析让刘女士很惊讶：“是的，我当时应该看到了红灯，但我整个人是懵懵懂懂的，根本来不及做出刹车反应。”

在电脑、手机占用都市人大量时间的时代，视频终端综合症已经成为了常见症。陈再洪告诉记者：“其实不仅仅是国庆长假，今年疫情期间，因为很多人居家上班，无事可做只能玩手机电脑，也导致了视频终端综合症增多。我记得4月接诊过一位年轻人，他在疫情期间宅在家长时间打游戏，导致角膜上皮发生了点状损伤。”

视频终端综合症防大于治

如果眼睛发生了视频终端综合症，如何进行治疗？陈再洪首先表示：“视频终端综合症防大于治，因为这种病只要出现了症状后及时休息调整，眼睛里滴一些人工泪液类的眼药水，都可以在1到2天内缓解症状。如果出现了眼睛损伤，我们才对症下药地开一些修复药，不用住院治疗。”

随后陈再洪介绍了相关的预防措施：“目前最好的预防措施就是推行的“三个20”，即看视频或者电子终端20分钟，就需要停下来，注视20英尺（6米）外的景物20秒，从而起到放松眼睛肌肉、神经的作用。”同时，陈再洪还提到了两个市民不太注意的细节：“在使用手机、电脑等发光屏幕的电子产品时，第一要避免在黑暗环境下看发光的屏幕，这样会导致眼睛受到光线的刺激过大，应该打开一个背景光减轻眼睛的压力；其次在房间里看手机电脑时，一定要远离空调出风口，因为空调风吹拂会导致眼内液蒸发过快，容易形成双眼干涩，加快双眼的疲劳。”（记者 赵映骥）