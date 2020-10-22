北京21日无新增报告新冠肺炎确诊病例
人民网北京10月22日电 据北京市卫健委消息，10月21日0时至24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。
烹调食用冷冻冰鲜食品时，加工烹调海鲜应做到烧熟煮透。烧熟煮透的一般原则是开锅后再保持10-15分钟；尽量避免生吃、半生吃、酒泡、醋泡或盐腌后直接食用海鲜；两人及以上共同就餐时，要记得使用公筷、公勺，减少交叉感染，降低传染性疾病和食源性疾病的发生；未食用完已经烹调熟的海鲜，请放置冰箱冷藏室保存，尽早食用，再次食用前一定要充分加热，食用后一旦出现发热、腹泻症状，要及时到发热门诊就医，并主动告知食用时间、食品种类和食材来源等信息，以助诊治。
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