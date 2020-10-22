老年人常常面临吞咽、消化吸收功能不好，牙齿松动或脱落等问题，而汤泡饭由于含水较多、容易吞咽，同时制作简单，既节省时间，又能顺便处理剩菜剩饭，深受老人喜爱。

在我国，汤泡饭多以热水、菜汤泡饭为主，老人常常认为，经汤泡过的饭会变得更松软，更容易下咽和消化，但事实并非如此。

增加胃肠负担。不同于将米完全煮软的米粥，汤泡饭中的米粒仍然保持着完整结构。而吃汤泡饭时不用细嚼，米粒未经唾液淀粉酶初步消化就直接进到胃中，增加了胃肠负担，容易刺激胃肠黏膜，引起胃痛、胃胀等不适，严重者可引起慢性胃炎、胃溃疡等疾病。

消化吸收不良。吃汤泡饭时咀嚼时间少，唾液、胃肠道消化液分泌时间也跟着变短。汤泡饭水分多，一定程度上稀释了消化液，使食物不能与之充分混合并完全软化，不利于食物消化及营养物质吸收，可导致胃肠功能紊乱、营养不良。

老人要“吃得下”又吃得健康，可遵循以下几点建议。

饭菜做软烂。比如，蒸米饭时多放一点水、适当喝粥等。粥类主食容易消化吸收，适当喝粥不会影响消化功能。吃较硬食物时，可以先喝几口汤，润滑口腔和食管，防止其刺激消化道黏膜。

吃饭慢一些。吃饭时多嚼几下有利于食物消化吸收。有研究发现，咀嚼时颞颌关节的运动可促进大脑血液循环，增强大脑皮质的活化，从而有助于预防脑萎缩和老年痴呆。

恢复咀嚼功能。如果老年人吃饭咀嚼或吞咽困难明显，建议首先到医院就诊，排查脑血管、食管或自身免疫相关疾病，并及时诊治。有些老人因缺牙导致难以咀嚼食物，应及早就诊，恢复咀嚼功能，不能长期因缺牙而吃汤泡饭。▲