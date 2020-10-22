世卫组织发表今年全球结核病报告

日前，世界卫生组织正式发布2020年全球结核病报告。据估算，2019年全球新发结核病患者约1000万，其中32%为女性，12%为15岁以下儿童，全球因结核死亡患者约141万，相关数据与2018年基本持平。其中，中国新发患者数约83.3万，约占全球8.4%，居全球第三位。

全球结核病报告是世界卫生组织发布的结核病疫情及防治领域最权威报告，自1997年起每年发布一次。本年度报告全面反映了约200个国家与地区的结核病疫情状况。

报告表明，2019年结核患者、感染者接受治疗人数分别为1410万、630万；全球结核防治资金、科研资金分别为65亿、9.06亿美元。

报告评估认为，新冠肺炎大流行对结核病防治产生较大负面影响。如导致结核病相关卫生服务下降，结核患者发现和治疗比例将下降25%—50%。此外，结核病防治人员被抽调防控新冠，结核门诊和住院服务医疗机构数减少，结核病数据采集和报告也受到影响。

已有108个国家和地区采取措施缓和新冠肺炎疫情对结核病防治产生的不利影响，如借助数字技术提供远程医疗帮助等。

“新冠肺炎流行可能造成全球结核病防治工作倒退5—8年。”全球卫生助理署长阿尔玛·戈尔登博士在报告发布会上表示。“2020年末，新冠肺炎和结核病各自都可能导致全球150万—200万人员死亡，很难说哪种病会成为今年头号传染病杀手。”全球抗击艾滋病和结核、疟疾基金执行总裁彼得·桑兹博士说。相关专家称，既往患过结核的患者感染新冠病毒后死亡风险也可能增加。

结核病可防可治，约85%的病患通过6个月药物方案可成功治疗。结核病由结核分枝杆菌引起，患者通过咳嗽可传染该疾病。（记者唐芳）