冬季疫情如何防控？吴尊友：围堵、检测、疫苗三招并用

即将进入冬季，新冠疫情会卷土重来吗？冬季防控疫情应该注意哪些问题？

“应战冬季可能遇到的新冠疫情加重情况，可用围堵策略、检测策略、疫苗策略。”10月21日，在福建省首期东南科技论坛上，中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友教授围绕“新冠疫情形势与防控策略”作专题报告，用通俗生动的语言为大家解疑释惑。

“全球疫情仍然不乐观。”吴尊友初步判断，在未来一段时间，全球新冠疫情将持续高水平流行，冬季在高水平基础上再加重。

“即使冬季全球新冠肺炎疫情加重，中国也不会再出现类似武汉那样的严重情况。”吴尊友认为，过去9个月，我国断断续续出现聚集性疫情与突发性疫情，未来还有可能出现小规模的、零星的疫情。应战冬季可能遇到的新冠疫情加重情况，可用围堵、检测、疫苗三大策略。

吴尊友建议，目前对中国来说，防控重点主要还是外防输入，一是防人，二是防物。而冬季常态化防控还是要提醒普通民众保持防护的意识，如勤洗手、保持社交距离、居家常通风。到重点场所，特别是通风不好的地方，要戴好口罩。

吴尊友强调，一旦出现发热、头疼等症状，一定要及时就医，千万不要拖延。因为这当中，可能是普通感冒、肺炎引起，也可能是新冠肺炎的早期病例。同时，各级卫生健康系统也要加强疫情监测的灵敏度，提高基层医护人员的防范意识。

“早就诊不仅有利于病人及时的诊断治疗、康复，同时也有利于第一时间发现疫情，对总体的疫情控制是非常重要的。”吴尊友以北京新发地农产品批发市场暴发疫情为例说，据测算，如果北京新发地首发病例晚发现3天，疫情病例有可能超过1000，晚发现一周，病例将可能超过1万，晚发现两周，病例有可能突破10万。

从疫苗策略角度来说，吴尊友认为可从两个方面来考虑，一是预防呼吸道传染病疫苗的应用，如肺炎疫苗、流感疫苗，减少冬季呼吸道传染病发病，防止医疗资源挤兑。第二个就是针对性的新冠病毒疫苗，一些重点人群和特殊行业高风险人群要优先考虑新冠疫苗接种。（本报记者 谢开飞 通讯员 欧 婕）