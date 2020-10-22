台湾再现新冠肺炎输出病例

新华社台北10月21日电 （记者傅双琪、吴济海）台湾地区流行疫情指挥中心21日举行记者会介绍，台湾近日接获日本通报，检出3例自台湾入境的新冠病毒抗原阳性个案，目前已启动疫情调查。

据指挥中心介绍，这3个案例都是台湾人，都在入境日本时在机场检验出新冠病毒抗原阳性。其中一位是未满周岁的男婴，与家人在日本生活，今年1月返回台湾，10月12日再次入境日本；第二位为30多岁女性，10月14日赴日，这两个案例目前均无症状。第三位是1岁男童，今年1月从日本返回台湾，9月28日曾因发烧和呼吸道症状就医，此后症状缓解，10月14日赴日。

目前台湾方面已确定155位在台接触者，其中114人进行核酸检验，结果为阴性，另有33人进行核酸和血清抗体检验也都为阴性。

指挥中心同时通报，台湾21日新增1例境外输入新冠肺炎确诊患者，为来台就学的印度尼西亚籍男性，10月5日抵达台湾，在防疫旅馆隔离期间出现咳嗽和喉咙痛等症状但未通报防疫单位，10月20日隔离期满后自费采检确诊，目前住院隔离中。

这是台湾连续第三天出现新冠肺炎新增病例，截至目前，台湾累计544人确诊。