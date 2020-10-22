水果很甜是因为注射了甜蜜素 不存在！

秋天的可爱，除了秋高气爽，还有瓜果飘香。但有不少人发现，现在的水果好像比10年前的水果更甜了，甚至最近有传言称，这是果农为了让水果能卖个好价钱，往水果里注射甜蜜素来增加甜度。这是真的吗？

甜蜜素是一种无营养甜味剂，是国际通用的食品添加剂。它价格便宜，是蔗糖价格的1/3，但甜度却是蔗糖甜度的30倍至40倍。便宜还能干，使它被广泛应用于饮料、甜品、果汁等食物的加工领域中。

首先要明确的是，甜蜜素的使用只要是在规定范围内，是不会影响我们身体健康的；其次，“果农往水果里打甜蜜素来优化其口感”这个事儿，是不太可能发生的。为啥呢？

要知道，在水果表面打甜蜜素，丝毫不会对水果的甜度产生任何影响。这是因为甜蜜素溶于水但不溶于油脂，即便是在水果表面喷洒甜蜜素，甜蜜素也不会进入到水果内部，也就不存在增加甜度的可能性。

如果商贩想要通过注射的方式给水果增甜，那就需要对水果进行全方位注射，先不说费时费力，单这个操作本身，就会使水果的细胞壁遭到破坏，加速水果的腐烂。换句话说，对于果农和水果商贩来说，无论是在哪一个环节给水果注射甜蜜素，都是有百害而无一利的。

既然不存在被注射甜蜜素一说，那水果咋越来越甜呢？

水果中的糖有蔗糖、葡萄糖、果糖，其中果糖的甜度最高，其次是蔗糖，最后是葡萄糖。不同的水果中，这3种成分的含量是不同的，比如苹果以果糖为主，桃子、甘蔗就以蔗糖为主，而水果的含糖种类和数量决定了不同水果口感的差异。

另外，果实甜度的高低，与植物叶子的品质关系较大。因为植物的叶子是执行光合作用的“器官”，在光合作用中，它的重要任务是制造葡萄醣、碳水化合物、各类有机酸等物质。植物在生长阶段拥有的高效能叶子越多，制造的养份越多，树体储存养份的效能越高，果实的品质就会得到相应提升。

随着种植科学的不断突破和创新发展，植物生长的各个有利条件得到了更全面的提升和保证，水果的品质和口感，自然也随之得到了提高。

（来源：科学辟谣平台）