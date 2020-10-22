构筑强大的公共卫生体系

“这次成功应对新冠肺炎疫情，充分彰显了我们的制度优势和健康中国建设的显著成就。同时，在重大疫情防控体制机制、公共卫生体系等方面，我们也要寻找短板和不足。”

近日，农工党中央主席陈竺率农工党中央调研组赴北京和吉林省长春市、珲春市等地，就“改革完善重大疫情防控救治体系，全面提高公共卫生服务能力”开展重点考察调研。在吉林期间，调研组一行实地考察了省疾控中心以及长春市、珲春市相关医院和口岸。

在疫情防控常态化条件下，农工党中央转变思路，立足实际，调整了考察调研的方式。委托调研、视频座谈、实地考察等形式相结合，历时3个多月，聚焦制约疫情防控和公共卫生体系建设的瓶颈问题和突出短板，提出建议和对策。此次调研是受中共中央委托，农工党中央开展的年度考察调研。

积极创新形式，提升调研质效

“基于现有证据，防止疫情蔓延的关键在控制社区传播，减少社会活动，保持合适的社交距离。”日前，一场别开生面的视频调研座谈会在农工党中央机关举行，通过视频发言的是广州医科大学附属第一医院黎毅敏教授。

广州医科大学附属第一医院在这次疫情防控中，落实联防联控要求，制定早关注、早部署、早启动、早落实的防控策略，实现危重症病人零死亡、医务人员零感染。

按照疫情防控要求，为增强调研的针对性和有效性，农工党中央采取“线上+线下”的方式，邀请国家相关部委干部、专家学者以及部分抗疫一线的医务工作者召开了三场视频调研座谈会，上述视频座谈会就是三场中的第一场。

同时，农工党中央还委托其在湖北、广东、湖南、江苏、辽宁、黑龙江、重庆等地的七个省级组织开展专题调研，请相关单位就本地区本部门的疫情防控、公共卫生工作进行调研交流，提升调研工作质量和实效，最大限度地汇集智慧、凝聚共识。

中国疾病预防控制中心主任高福认为，要让公众知晓和理解防控措施，引导群众积极参与防控过程，形成多方参与、群防群控的良好氛围。

黑龙江省疾控中心副主任孙巍在视频座谈会上建议，建立智慧化预警多点触发机制，将医院病例信息管理系统与疫情监测系统对接，健全多渠道监测预警机制，提高实时分析、集中研判的能力。

“通过系统、深入、广角度、多层次的联合调研，能够更好地凝聚共识、汇聚众智，为统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展献计出力。”农工党中央副主席杨震说。

实地走访询问，研讨聚焦深层次问题

“这里是边境线，有症状的人员走单独通道，没有症状的走正常通道。目前，有三个采样流调室对通过的司机进行采样。”

“这里有核酸检测的能力吗？”

“有。有两家医院可以做核酸检测，在口岸采样，送到市里医院进行检测。”

在珲春市珲春口岸，陈竺仔细询问口岸的工作人员，了解口岸的疫情防控情况，查看口岸的防控设施。

珲春口岸是吉林省对俄开放的陆路口岸，口岸联检部门在“外防输入”的疫情防控工作中，发挥着重要作用。根据国务院联防联控机制要求，珲春市从4月5日开始，用三天时间对珲春人民医院进行了改造，10天建成308张床位的方舱医院，做好了应对珲春口岸通关的各项准备。

在吉林调研期间，调研组实地考察了吉林省疾控中心、长春市传染病医院、珲春口岸和珲春市方舱医院等，针对健全疫情通报、信息共享、防控等机制中存在的深层次困难和共性问题，出主意想办法。

调研组成员不辞辛劳，白天行程安排密集，晚上又接着开碰头会，深入交流、研讨。

“公共卫生应急管理体系的制度化、标准化还存在不足，监测预警、应急响应、信息共享、管理衔接等方面亟待提高。”“疾控机构权责不清晰、职能不明确、能力不强、机制不活等问题突出。”“医疗救治能力、救治机制存在短板，应急救治网络和分层、分级、分流救治机制不健全。”“中医药发挥了重要作用，但还存在不足，中医药参与重大突发疫情救治工作的规定需要强化。”……一个个发言，一条条建议，都体现着调研组成员的思考与期待。

坚持问题导向，形成高质量政策建议

位于北京大兴区的中国食品药品检定研究院，是国家检验药品生物制品质量的法定机构和最高技术仲裁机构。这家研究院的情况，给调研组留下了深刻的印象。

调研组了解到，这家诞生过“流行性出血热灭活疫苗研究”“流行性乙型脑炎减毒活疫苗研制”等许多开创性科技成果的单位，依然面临专业人才缺乏等问题。

此外，调研组也着重了解了疾控体系在能力建设、机制改革、发展动力等方面存在的不足。调研组成员指出，作为公益一类事业单位，疾控机构工资水平大幅低于同级医疗机构，亟须完善财政投入保障机制，提高疾控人员薪酬待遇，保持疾控队伍活力。

“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”坚持问题导向，强调务实深入，农工党中央通过对地方、部门的走访调研，主要就这些方面提出建议：

健全重大疫情防控、救治和科研协同机制，建立集中统一高效的公共卫生领导指挥体系，构建传染病智慧化预警多点触发机制和多渠道监测预警机制，建立健全公共卫生突发事件应急处置机制；

建立重特大突发公共卫生事件分级、分层、分流的救治机制，公立医院与疾控中心防治结合体系，加强联防联控、应急响应、精准筛查、科学救治、社区管理的一体化，强化科技成果在公共卫生领域的应用，实现“医”“防”机构、人员、信息、资源四融合；

强化科技支撑，加快构建疫情防控相关的临床救治、药物、疫苗、检测、病原学、流行病学联合科技攻关新型举国体制，强化协同攻关机制，积极探索“应急使用”机制。

调研组提出：“改革完善重大疫情防控救治体系、全面提高公共卫生服务能力，事关人民群众健康保障、公共卫生安全、维护国家经济社会稳定大局。在这个问题上，要有战略性认识、全局性谋划、规律性指导。我们要通过深入调查研究，贡献真知灼见，从而形成一份质量比较高的政策建议。”

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 11 版）