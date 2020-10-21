中国国际医疗器械博览会在上海开幕，医疗设备国产化加速

10月19日，第83届中国国际医疗器械博览会在上海国家会展中心开幕。4200余家中外展商及展团在为期4天的展会上集中展示了3万余款医疗设备，展出产品涵盖了医学影像、智慧医疗、可穿戴设备等多个领域。

中国国际医疗器械博览会现场的本土企业展台

在今年的博览会上可以看到不少崛起中的国产品牌。其中，国产医疗设备龙头——鱼跃集团，今年就携旗下跃医疗、万东医疗、百胜医疗、德国普美康、华佗、利康消毒、洁肤柔、六六视觉、万里云、金钟等众多子品牌的多个系列产品亮相了本次展会。

“创新是鱼跃不断前行的动力，也是中国在世界变局中的立足之本。本次展会集中体现了我们在医疗服务于智慧技术的创新组合与实践。” 鱼跃医疗首席执行官吴群作为本土企业代表接受采访时表示，面对进口产品竞争，国内医疗器械企业的底气正越来越足。

今年的博览会以“创新科技，智领未来”为主题，不少智能化医疗产品纷纷亮相。在鱼跃医疗展台现场，制氧机、高流量呼吸湿化治疗仪、无创呼吸机、雾化器等呼吸治疗设备吸引了不少观众驻足。展台工作人员介绍，该类呼吸睡眠治疗产品搭载物联网技术，与鱼跃中央监控系统相连，可以实现血氧监测、自动混氧、智能控温等功能，实时监测使用者睡眠指标，并给予相应的服务。

鱼跃医疗工作人员在展会上向参观者介绍一款呼吸机产品

吴群解释到，这种健康产品与服务相融合的模式将成为家庭健康产品未来发展的主要趋势。除呼吸睡眠治疗类产品外，鱼跃的血压血糖检测设备上也同样可以连接“云”端，通过实时信息反馈帮助患者更好地进行慢病管理。“我们在研发方向上重视智能化、数字化和动态化。”吴群介绍称，目前鱼跃已经联合了山东省立医院、江西医科大二附院和河北医科大学三附院等三甲医院成立了多所睡眠物联网中心，为患者提供全周期的服务。

常规家用医疗设备之外，展会上的国产高端医疗设备同样值得关注。中国药品监督管理研究会与社会科学文献出版社联合发布的《中国医疗器械行业发展报告》显示，我国医疗器械市场已经成为全球第二大市场，但高端医疗器械市场大半被跨国公司占据等状况依然没有明显改观。不过，近年来随着一系列利好政策的出台，一大批医疗器械企业强势崛起，开始进入国内中高端市场。在国务院印发的《中国制造2025》战略文件中，“生物医药及高性能医疗器械”更是直接被列为重点突破发展的十大领域之一。该行业也因此正逐步向中高端的价值链上游转移，实现进口产品替代。

国产首款百微平板DR万东新东方1000F也在此次展会现场亮相/图片来源：万东医疗

由万东医疗推出的国产首款百微平板DR新东方1000F也在此次展会现场亮相。现场工作人员介绍称，该设备能突破人眼极限的100微米分辨率，对肋骨骨骼和肺纹理细节处理、对骨骼和软组织细节处理都有大幅提升，能够满足骨科、儿科等对细节成像更精细的需求，同时还具备AI智能诊断功能。

实际上，鱼跃集团近年来通过万东、百胜等子品牌在医学影像等高端医疗设备领域积极布局，创新技术均保持在国际领先水平。“中高端医疗设备的国产化进程还将继续加速。”吴群表示，在政策支持下，会有越来越多的资本和人才投入到核心的上游技术上，让国产医疗设备生产迈上新的台阶。